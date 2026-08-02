Coudet suspendió la conferencia de prensa tras una nueva derrota de River

Eduardo Coudet tomó una sorpresiva decisión tras la derrota de River por 1-0 ante Rosario Central, por la tercera fecha del Torneo Clausura: suspendió la conferencia de prensa posterior al encuentro y tampoco hubo declaraciones de los futbolistas.

La determinación fue comunicada por el cuerpo técnico una vez finalizado el partido en el estadio Monumental. "Priorizamos trabajar en silencio", fue la explicación que trascendió desde el entorno del entrenador y que replicaron los periodistas que siguen la actualidad del Millonario.

La decisión se produjo en un contexto deportivo complejo para River, que atraviesa una de sus peores rachas del último tiempo. Desde el inicio del semestre, el equipo perdió todos los encuentros oficiales que disputó.

La seguidilla negativa comenzó con la eliminación de la Copa Argentina ante Aldosivi por 3-1 y continuó con las derrotas frente a Barracas Central (1-0), Gimnasia y Esgrima La Plata (1-0) y Rosario Central (1-0), todas por el Torneo Clausura.

A esta serie de resultados también se suma la final del Torneo Apertura perdida frente a Belgrano de Córdoba, un antecedente que incrementó las críticas hacia el trabajo de Coudet y alimentó los cuestionamientos sobre el presente futbolístico del equipo.

Mientras River busca revertir el mal momento, el entrenador optó por el silencio y enfocarse en la preparación de los próximos compromisos, en medio de un clima de creciente presión.

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