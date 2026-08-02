Silbidos, insultos y bronca: los hinchas de River estallaron tras otra derrota en el Monumental

La derrota de River por 1-0 frente a Rosario Central, por la tercera fecha del Torneo Clausura, desató una fuerte reacción de los hinchas en el estadio Monumental. Tras el pitazo final, los silbidos, insultos y cánticos de protesta marcaron el cierre de una noche que profundizó el delicado presente futbolístico del equipo dirigido por Eduardo Coudet.

El malestar comenzó a hacerse sentir en los minutos finales del encuentro, cuando desde las tribunas bajaron reproches dirigidos a los jugadores, el cuerpo técnico y la dirigencia. Una vez concluido el partido, la bronca se intensificó y un grupo de simpatizantes se trasladó hasta el hall central del estadio para manifestar su descontento con el momento que atraviesa el club.

SILBIDOS PARA RIVER AL TÉRMINO DEL PT VS. CENTRAL. El Millo se fue 0-1 al descanso en el Monumental.



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River acumula cuatro derrotas consecutivas desde el inicio del segundo semestre de 2026. La racha comenzó con la eliminación de la Copa Argentina frente a Aldosivi (3-1) y continuó con las caídas ante Barracas Central (1-0), Gimnasia y Esgrima La Plata (1-0) y Rosario Central (1-0) por el Torneo Clausura.

A este presente se suma la final del Torneo Apertura perdida frente a Belgrano de Córdoba antes del receso, un resultado que ya había generado cuestionamientos sobre el rendimiento del equipo.

DURO PRESENTE DE RIVER: nueva derrota, el Chacho Coudet respiró profundo y se fue directo al vestuario. pic.twitter.com/W78NDmMeDx — SportsCenter (@SC_ESPN) August 3, 2026

Las estadísticas reflejan la magnitud del momento que vive el Millonario. Con esta nueva derrota, River alcanzó una seguidilla de cinco caídas consecutivas en competencias organizadas por la AFA, una marca que no se registraba desde 1911, hace 115 años.

El complejo panorama deportivo incrementa la presión sobre Eduardo Coudet, quien atraviesa sus horas más difíciles al frente del equipo y ya comenzó a ser blanco de fuertes cuestionamientos por parte de los hinchas.