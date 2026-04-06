Acusan a Navarro Montoya de estafar a un restaurante con 10 millones de pesos

Carlos Fernando Navarro Montoya, ex arquero de Boca Juniors y reconocido en el ámbito futbolístico argentino, quedó envuelto en una polémica que trasciende el campo de juego. Denunciado por una deuda cercana a los $10 millones en un prestigioso restaurante de Tandil, el caso pone en el centro del debate el vínculo entre figuras deportivas y compromisos comerciales pendientes.

Consumo prolongado sin pago

Según los propietarios del local, Navarro Montoya, acompañado por parte de su cuerpo técnico, habría concurrido de manera habitual al restaurante mientras dirigía al club Santamarina, acumulando consumiciones durante casi un año sin abonar. Uno de los responsables del comercio relató:

"Estuvo un año comiendo de arriba".

El relato evidencia un patrón sostenido de consumos impagos, donde los tickets reflejan fechas, montos, detalles de lo consumido y la firma del ex arquero, constituyendo un soporte documental central en la causa.

Promesas incumplidas y la expectativa de pago por terceros

De acuerdo a la denuncia presentada, Navarro Montoya ofreció inicialmente pagar más adelante, solicitando la confianza del establecimiento. Posteriormente, habría sostenido que sería el club Santamarina quien asumiría los gastos. Sin embargo, hasta la fecha, ninguna de las partes habría saldado la deuda, lo que profundizó la tensión entre las partes involucradas.

Uno de los denunciantes explicó:

"En principio nos dijo que pagaría después y que no habría problemas. Luego agregó que sería el Club Santamarina el que se haría cargo de los pagos, pero hasta ahora nadie nos pagó".

La situación se agrava por la prolongación de los meses, durante los cuales los consumos continuaron acumulándose, dejando un registro claro de los compromisos no honrados.

La vía judicial: denuncia penal por estafa

La controversia ha escalado hasta el plano judicial. En las próximas horas, se radicará una denuncia penal por presunta estafa, a cargo del abogado Ignacio Barrios, quien representa a los propietarios del restaurante.

Barrios sostuvo que cuentan con múltiples evidencias que sustentan la denuncia:

Tickets de consumo con detalles de fechas y montos

Firmas del ex arquero

Testimonios de los responsables del local

Imágenes de cámaras de vigilancia

Estas pruebas, según el letrado, acreditan de manera fehaciente los hechos denunciados y constituyen el soporte central para la acción judicial.

Breve paso por Santamarina

Carlos Navarro Montoya dirigió a Santamarina durante siete partidos oficiales, con un registro deportivo que refleja cierta irregularidad:

1 victoria

4 empates

2 derrotas

Tras esta breve campaña, el ex arquero dejó su cargo en abril de 2025, marcando un paso efímero por el club tandilense. La deuda denunciada, sin embargo, amplifica la repercusión de su gestión, trasladando la atención de lo meramente deportivo hacia un conflicto económico y judicial que involucra tanto su figura como la del club.

Una controversia que impacta más allá del fútbol

El caso de Navarro Montoya en Tandil evidencia la complejidad que puede surgir cuando figuras deportivas adquieren compromisos financieros en espacios privados. La suma cercana a $10 millones, la prolongación del consumo sin pago y la expectativa de que un tercero asuma la deuda han generado una situación que ya trasciende la esfera deportiva, colocándolo en el centro de una investigación penal.

Mientras la justicia evalúa la documentación y los testimonios, la imagen del ex arquero se ve ahora ensombrecida no solo por su paso breve e irregular por Santamarina, sino también por una disputa que involucra a un sector empresarial de la ciudad, sus finanzas y la confianza depositada en un conocido referente del fútbol argentino.

En las próximas semanas, la presentación formal de la denuncia por estafa determinará los pasos legales que Navarro Montoya deberá enfrentar, dejando en evidencia que los compromisos económicos son tan ineludibles como los resultados en la cancha.