Independiente Rivadavia goleó a La Guaira y sigue invicto en la Libertadores

Independiente Rivadavia de Mendoza derrotó hoy como visitante por 4 a 2 a La Guaira de Venezuela, en un partido en el que mantuvo su habitual alta efectividad y con un triunfo que le permite seguir soñando con clasificarse como el mejor primero de la Copa Libertadores 2026, con el primer puesto del grupo C ya garantizado.

El local se impuso con tres tantos del delantero Alex Arce, a los 19 minutos del primer tiempo y 14 y 30 del segundo, mientras que para el local marcaron el defensor Diego Osio, en 28 del primer tiempo, y el volante Juan Castellanos, en 35 del segundo tiempo.

Con el triunfo, el conjunto mendocino, que ya tiene asegurado el primer lugar de la zona, alcanzó los 13 puntos, mientras que La Guaira es último con tres puntos.

En la última fecha, la "Lepra" mendocina buscará consolidarse como el mejor primero, lo que le daría una ventaja de cara a los octavos de final, y enfrentará a Bolívar de Bolivia, mientras que el conjunto venezolano visitará a Fluminense de Brasil. Ambos partidos se disputarán el miércoles 27 de mayo a las 21:30.

La primera llegada del partido fue del local, a los cuatro minutos, con una gambeta y remate alto por el costado izquierdo del extremo Yackson Rivas, cuyo disparo dio en el costado externo de la red.

Dos minutos más tarde, el volante Matías Fernández recibió la pelota tras un lateral, la dejó picar y sacó un buen derechazo desde afuera del área, que el arquero Cristopher Varela detuvo sobre su ángulo derecho.

Independiente Rivadavia abrió el marcador a los 19 minutos de la primera parte, cuando el extremo Sebastián Villa gambeteó por izquierda, salió para la pierna diestra y puso un centro flotado al segundo palo que habilitó el frentazo de Arce, para agarrar a contrapié al arquero rival y poner el 1-0.

A los 28 minutos, el defensor argentino Guillermo Ortiz bajó de cabeza un tiro libre al área para permitir la aparición de Diego Osio, que cabeceó para marcar la igualdad.

El equipo mendocino volvió a ponerse en ventaja seis minutos después, con un pase largo para la subida de Matías Fernández, que encaró a la defensa rival y levantó un gran pase pinchado para la aparición de Villa, cuya definición de volea impactó en el travesaño antes de convertirse en el 2-1.

El arquero Nicolás Bolcato salvó a la "Lepra" mendocina a los 44 minutos, al volar sobre su poste izquierda para sacar un nuevo cabezazo de Osio, que se metía cerca del palo horizontal.

El primer acercamiento del complemento lo protagonizó Villa, con un disparo lejano que salió bajo y al palo derecho del arquero Varela, aunque se fue desviado.

A los 11 minutos del segundo tiempo, el delantero colombiano controló sobre el costado izquierdo del frente de ataque, salió hacia adentro y, esta vez, buscó un remate al segundo palo, que no tuvo precisión.

Tres minutos más tarde, el conjunto mendocino se aprovechó de una pésima salida desde el fondo del equipo rival para que Fernández presione y filtre un pase para Arce, quien, mano a mano con el arquero, abrió el pie para vencerlo con mucha facilidad y volver a convertir.

En 17 minutos, el delantero Flabian Londoño sacó un derechazo bajo y cruzado, que salió con potencia y pasó cerca del segundo palo de Bolcato.

A los 30 minutos, un centro al segundo palo de Fernández habilitó un nuevo cabezazo del intratable Alex Arce, que puso la pelota lejos de alcance de Varela, sobre su poste izquierdo, y marcó el 4-1.

Cinco minutos más tarde, un gran tiro libre al borde del área del volante Juan Castellanos se metió por el ángulo derecho de Bolcato, que alcanzó a palmear la pelota pero no la pudo desviar.

En 38 minutos de la segunda etapa, un córner al segundo palo habilitó la llegada al área de Osio, que cabeceó apenas por encima del travesaño.

Síntesis del partido:

Copa Libertadores 2026.

Grupo C.

Fecha 5.

La Guaira (Venezuela) 2 - Independiente Rivadavia 4.

Estadio: Olímpico de la Universidad Central de Venezuela.

Árbitro: Mario Díaz (Paraguay).

VAR: Antonio García (Uruguay).

La Guaira: Cristopher Varela; Luis Peña, Guillermo Ortiz, Diego Osio, Martín Gianoli, Jorge Gutiérrez; Rafael Arace, Carlos Faya, José Correa, Yackson Rivas; Flabian Londoño. DT: Héctor Bidoglio.

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Luciano Gómez, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Tomás Bottari, José Florentín; Matías Fernández, Gonzalo Ríos, Sebastián Villa; Alex Arce. DT: Alfredo Berti.

Goles en el primer tiempo: 19m Arce (IR); 28m Osio (LG); 34m Villa (IR).

Goles en el segundo tiempo: 14m y 30m Arce (IR); 35m Castellanos (LG).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio, Juan Castellanos por Gianoli (LG) y José Ali Meza por R.Arce (LG), 15m Juan Perdomo por Faya (LG) y Rommell Ibarra por Correa (LG), 28m Manuel Sulbaran por Rivas (LG), Ezequiel Bonifacio por L.Gómez (IR), Kevin Vázquez por Bottari (IR) y Rodrigo Atencio por G.Ríos (IR); 35m Leonel Bucca por Florentín (IR); 41m Fabrizio Sartori por Arce (IR).