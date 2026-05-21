Marcelo Bielsa anunció que dejará la selección uruguaya después del Mundial

Marcelo Bielsa confirmó el final de su ciclo al frente de la selección de Uruguay al asegurar que su trabajo con la Celeste concluirá después de la próxima Copa del Mundo, y señaló que todo el proyecto actual está enfocado exclusivamente en la cita mundialista.

Durante un evento organizado por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), el entrenador expuso las bases de su metodología y se refirió a su futuro: "Nuestro trabajo culmina con la Copa del Mundo", afirmó de forma contundente, marcando el límite temporal de su etapa en el seleccionado uruguayo.

El ex director técnico de la Selección Argentina valoró además la posibilidad de disputar el torneo más importante del fútbol: "Es un milagro para la vida deportiva de cualquier profesional participar en la Copa del Mundo", sostuvo Bielsa, que mostró un tono más emocional al referirse a su experiencia con la Celeste.

"Voy a agradecer toda la vida a Uruguay que me haya permitido disfrutar de una competencia como el Mundial", añadió el rosarino, dejando en claro el significado personal que tiene para él esta etapa al mando del combinado charrúa.

Las declaraciones del técnico coincidieron con lo expresado horas antes por Ignacio Alonso, presidente de la AUF, quien recordó que el vínculo contractual de Bielsa finaliza una vez concluido el Mundial: "Una vez que se cierre, se hará un balance y también habrá que ver qué quiere hacer él, obviamente tiene sus proyectos de vida. Cuando terminan los contratos, uno evalúa y pasa raya", explicó el dirigente.__IP__

Alonso además reconoció que en algún momento conversaron sobre una posible continuidad pensando en la Copa del Mundo de 2030: "Cuando firmamos el vínculo apostamos a un período. En algún momento conversamos del proyecto Mundial 2030, le interesó, pero decidimos enfocarnos cien por ciento en el futuro cercano", señaló.