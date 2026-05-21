Cristiano Ronaldo metió un doblete y gritó campeón con Al Nassr

La espera terminó para Cristiano Ronaldo. Después de cuatro temporadas persiguiendo el gran objetivo desde su desembarco en el fútbol saudí, el delantero portugués logró conquistar la Saudi Pro League tras la victoria de Al Nassr por 4 a 1 frente a Damac, en un partido cargado de tensión, emociones y simbolismo para una de las máximas figuras de la historia del fútbol mundial.

El equipo dirigido por Jorge Jesus llegaba al encuentro con la obligación de ganar para asegurar la consagración y respondió en una noche que combinó nerviosismo, eficacia ofensiva y la aparición determinante de sus principales figuras. En ese contexto, Cristiano volvió a ocupar el centro de la escena y dejó una actuación decisiva para sellar un campeonato que hasta ahora se le había negado desde su llegada a Arabia Saudita.

Una definición marcada por la presión

La trascendencia del encuentro quedó expuesta desde el inicio. Al Nassr sabía que dependía de sí mismo para alcanzar el título y asumió el compromiso con intensidad desde los primeros minutos. El primer golpe llegó en el primer tiempo gracias a Sadio Mané, quien abrió el marcador y permitió que el conjunto local empezara a manejar el desarrollo con mayor tranquilidad.

Ya en el complemento, el francés Kingsley Coman amplió la diferencia y colocó el 2 a 0 parcial, un resultado que acercaba cada vez más a Al Nassr a la consagración. Sin embargo, el descuento de Morlaye Sylla devolvió algo de incertidumbre al partido y generó tensión en un estadio que entendía lo mucho que estaba en juego.

Fue entonces cuando apareció Cristiano Ronaldo.

El momento decisivo de Cristiano Ronaldo

A los 18 minutos del segundo tiempo, el portugués ejecutó un tiro libre perfecto que terminó en el fondo de la red y significó mucho más que el 3 a 1 parcial. Ese gol representó el tanto número 972 de su carrera profesional, otra cifra impactante dentro de una trayectoria repleta de marcas históricas.

La anotación no solo desactivó el suspenso que había generado el descuento rival, sino que también reafirmó el peso específico de Cristiano en los momentos determinantes. Durante gran parte de la temporada, el delantero fue señalado como la pieza central del proyecto deportivo de Al Nassr y respondió nuevamente en el partido más importante del campeonato.

Sobre el cierre del encuentro, el portugués volvió a aparecer dentro del área para aprovechar un rebote y decretar el definitivo 4 a 1. Con ese tanto alcanzó los 973 goles oficiales y llegó además a los 30 tantos en la temporada, consolidando una producción ofensiva que volvió a ubicarlo como protagonista absoluto.

El título que faltaba en Arabia Saudita

La conquista tuvo un significado especial para CR7 porque se trataba de una deuda pendiente desde su llegada al fútbol saudí. Desde su arribo al país, Cristiano Ronaldo había disputado:

107 partidos en la liga local.

en la liga local. 102 goles convertidos.

convertidos. Cuatro temporadas de búsqueda del campeonato.

Pese a esos números extraordinarios, el trofeo de la Saudi Pro League todavía no había llegado. Incluso durante este año aparecieron rumores sobre una posible salida del club, alimentados por la presión competitiva y la falta de una coronación en el principal torneo saudí.

Sin embargo, el delantero decidió mantenerse en Al Nassr y terminó siendo decisivo en la recta final del campeonato. Su liderazgo futbolístico y su capacidad goleadora aparecieron nuevamente en el momento más importante de la temporada.

Una consagración distinta a la de 2023

Aunque Cristiano Ronaldo ya había celebrado en Arabia Saudita tras conquistar en 2023 la Arab Club Champions Cup, esta nueva conquista tuvo un valor diferente. El título conseguido frente a Damac representó su primera gran coronación en la máxima categoría saudí y terminó de completar el objetivo principal que perseguía desde su llegada al país.

El logro también amplió todavía más un palmarés histórico. Con esta nueva vuelta olímpica, Cristiano Ronaldo alcanzó el trofeo número 37 de su carrera profesional, una cifra construida a lo largo de sus exitosos pasos por:

Sporting Lisboa

Manchester United

Real Madrid

Juventus

Al Nassr

La obtención de la Saudi Pro League no solo ratificó la vigencia competitiva del delantero portugués, sino que además consolidó un capítulo que hasta ahora permanecía incompleto dentro de su recorrido internacional.

Una noche para la historia de Al Nassr

El 4 a 1 frente a Damac quedará registrado como una de las noches más importantes en la etapa saudí de Cristiano Ronaldo. El delantero portugués no solo levantó finalmente el trofeo que perseguía desde hacía cuatro temporadas, sino que además volvió a demostrar su capacidad para aparecer bajo presión y definir partidos decisivos.

Con dos goles, una actuación determinante y una nueva marca histórica en su cuenta personal, Cristiano cerró una jornada perfecta: alcanzó los 973 goles oficiales, llegó a los 30 tantos en la temporada y sumó el campeonato número 37 de una carrera que continúa agregando capítulos destacados incluso lejos de Europa.

Para Al Nassr, la consagración significó el cierre exitoso de un proyecto construido alrededor de una figura global. Para Cristiano Ronaldo, en cambio, representó la confirmación de que todavía puede transformar la expectativa en títulos y convertir una larga espera en una noche histórica.