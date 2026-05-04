AFA define el mapa de los playoffs: reunión clave para ordenar el Apertura 2026

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) llevará adelante este lunes una reunión clave con los dirigentes de los clubes clasificados a los octavos de final del Torneo Apertura 2026, en un encuentro que tendrá como objetivo principal definir el cronograma de los partidos de la fase eliminatoria. La cita está prevista para las 11 en el predio de Ezeiza, en un contexto marcado por la expectativa y la necesidad de ordenar la instancia decisiva del campeonato.

El encuentro no solo se limitará a establecer los días y horarios de los partidos, sino que también incluirá la planificación de aspectos organizativos fundamentales. Según lo informado por Doble Amarilla, la agenda contempla además la coordinación de cuestiones logísticas y de seguridad, elementos centrales para el desarrollo de los encuentros que definirán el rumbo del torneo.

Un cuadro aún en construcción

A pesar de la proximidad del inicio de los playoffs, el panorama todavía no está completamente cerrado. La jornada del lunes presenta un partido clave que puede modificar el cuadro final de clasificados. Defensa y Justicia se enfrentará a Gimnasia de Mendoza, y en caso de obtener la victoria, logrará asegurar su lugar entre los ocho mejores de la Zona A.

Este escenario introduce un elemento de incertidumbre en la previa de la reunión, ya que el resultado de ese encuentro puede influir directamente en la conformación definitiva de los cruces. La definición pendiente obliga a la AFA y a los clubes a trabajar sobre múltiples escenarios posibles, a la espera de la confirmación total de los equipos que integrarán la fase eliminatoria.

Posiciones aseguradas y una disputa latente

En la parte alta de la tabla, algunos equipos ya han consolidado su posición. Independiente Rivadavia de Mendoza y Estudiantes de La Plata se aseguraron la cima en sus respectivos grupos, lo que les otorga una ventaja estratégica de cara a los playoffs.

Por detrás, Boca y River ocupan actualmente la segunda posición en sus zonas, aunque en el caso del conjunto xeneize aún existe una posibilidad, aunque considerada remota, de que descienda al tercer lugar. Este escenario se concretaría únicamente si Vélez logra imponerse ante Newell's por una diferencia de siete goles o más, un resultado que modificaría el orden establecido.

Esta combinación de certezas y posibilidades mantiene abierta la competencia hasta el último momento, añadiendo tensión a la previa de la definición.

Equipos clasificados y panorama general

Más allá de las posiciones en disputa, una amplia lista de clubes ya ha asegurado su presencia en los octavos de final del certamen. Entre ellos se destacan:

Argentinos Juniors

Vélez

Talleres

Lanús

Rosario Central

Belgrano

Gimnasia

Independiente

San Lorenzo

Huracán

Racing

A estos se suman los equipos ya mencionados que lideran y escoltan sus respectivos grupos, conformando un cuadro competitivo que anticipa una fase eliminatoria de alta exigencia.

Organización, logística y seguridad en foco

La reunión en Ezeiza no solo responde a la necesidad de definir fechas y horarios, sino también a la complejidad que implica coordinar múltiples partidos en un calendario ajustado. La planificación de los playoffs requiere articular distintos factores, entre ellos:

Disponibilidad de estadios

Operativos de seguridad

Traslados de equipos y delegaciones

Cobertura televisiva y organización general

Estos aspectos serán analizados en conjunto por la AFA y los representantes de los clubes, con el objetivo de garantizar un desarrollo ordenado de la fase decisiva del torneo.