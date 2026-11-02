AFA difundió los audios del VAR tras las dos expulsiones de River en el Superclásico ante Boca

Tras el Superclásico disputado en La Bombonera, que terminó con triunfo de Boca y dos jugadores de River expulsados, la Liga Profesional de Fútbol y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) difundieron los audios del VAR correspondientes a las dos jugadas más determinantes del partido.

De acuerdo con la información a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, el material expone las conversaciones entre el árbitro principal, Nicolás Ramírez, y el responsable de la cabina técnica en Ezeiza, Silvio Trucco. Los diálogos permiten conocer el análisis realizado durante las acciones que derivaron en las rojas de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel.

Las dos intervenciones tuvieron características diferentes. En la primera, el árbitro modificó su decisión inicial luego de revisar una sujeción dentro del área. En la segunda, Ramírez mostró la tarjeta roja directamente en el campo de juego y la cabina técnica respaldó la sanción durante el chequeo de protocolo.

Martínez Quarta: la sujeción que derivó en la expulsión

La primera acción se produjo a los siete minutos del primer tiempo. Santiago Ascacíbar envió un balón aéreo para la corrida de Miguel Merentiel, que se dirigía hacia el área defendida por Santiago Beltrán. Durante el forcejeo, el defensor de River, Lucas Martínez Quarta, tomó al delantero uruguayo.

En un primer momento, Ramírez desestimó la infracción. Sin embargo, desde la cabina del VAR, Trucco convocó al árbitro para que revisara la jugada y le advirtió sobre la acción del defensor: "Hay una sujeción con los dos brazos".

Luego de observar las repeticiones en el monitor, el juez principal reconoció que no había advertido el contacto durante el desarrollo de la jugada. "Eso no lo observo en el campo de juego", admitió.

La revisión llevó a Ramírez a modificar su determinación original. En la comunicación posterior, explicó los fundamentos de la sanción: "Observo que el defensor comete una infracción sujetándolo al delantero en una clara oportunidad manifiesta de gol. Voy a modificar mi decisión inicial. Mi decisión final va a ser: tiro libre directo a favor del equipo local y expulsión al jugador visitante por sujeción e impedir una situación manifiesta de gol".

De esta manera, la primera intervención del VAR derivó en un cambio de decisión: la infracción fue sancionada con un tiro libre directo para Boca y la expulsión de Martínez Quarta por impedir una situación manifiesta de gol mediante una sujeción.

La infracción de Montiel y el respaldo a la roja directa

El segundo episodio decisivo ocurrió a los 34 minutos del segundo tiempo, cuando Lautaro Blanco avanzó por la banda izquierda y recibió una entrada a destiempo de Gonzalo Montiel. A diferencia de lo sucedido con Martínez Quarta, en esta oportunidad Ramírez mostró la tarjeta roja directamente sobre el césped. La decisión quedó a la espera del chequeo de protocolo desde la sede de la AFA en Ezeiza.

La revisión respaldó de inmediato la sanción disciplinaria. El asistente de video, Gastón Suárez, evaluó la acción y expresó: "Para mí es perfecta la roja. Va a buscar el tobillo".

Suárez también fundamentó la severidad del impacto al describir las características de la entrada: "Impetuosidad alta, fuerza alta, intensidad alta, pierna extendida". En concordancia con ese criterio, Trucco completó el informe técnico con una descripción del contacto: "Pierna extendida, tiene fuerza, tiene intensidad, el contacto es en la zona blanda del tobillo con los tapones y hay una torsión del tobillo".

El análisis fue acompañado por otra observación de Suárez, quien advirtió sobre las consecuencias que podría haber tenido la acción: "Pudo provocar una lesión".

La comunicación entre los integrantes de la cabina técnica permitió validar la expulsión que Ramírez había dispuesto en el campo de juego. En este caso, la revisión no modificó la determinación del árbitro principal, sino que confirmó la tarjeta roja directa a Montiel.

River terminó el Superclásico con nueve jugadores

La difusión de los audios permitió reconstruir los fundamentos arbitrales de las dos expulsiones que marcaron el encuentro disputado en La Bombonera. En el caso de Martínez Quarta, el VAR intervino para que Ramírez revisara una sujeción que inicialmente no había sancionado. Tras observar las imágenes, el juez cambió su decisión y dispuso el tiro libre directo y la expulsión.

En la acción de Montiel, en cambio, la tarjeta roja fue mostrada de manera directa. La cabina técnica analizó la entrada sobre Lautaro Blanco y respaldó la sanción al considerar la pierna extendida, la fuerza y la intensidad del impacto, además del contacto con los tapones en la zona blanda del tobillo y la torsión provocada.

Las conversaciones difundidas por la Liga Profesional y la AFA expusieron, así, el procedimiento técnico utilizado en las dos jugadas que terminaron con jugadores de River fuera del partido. Con la validación de ambas expulsiones, el equipo de Núñez quedó obligado a concluir el Superclásico con nueve jugadores, en un encuentro que terminó con victoria de Boca.