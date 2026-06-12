Agenda Mundial 2026: todos los partidos del viernes, horarios y dónde verlos

La Copa Mundial de la FIFA 2026 tendrá este viernes 12 de junio su segunda jornada de competencia, una fecha especialmente significativa porque quedarán formalmente inauguradas las restantes sedes anfitrionas del torneo con las presentaciones de Canadá y Estados Unidos. Luego de la apertura realizada en el Estadio Azteca y del triunfo de México por 2 a 0 frente a Sudáfrica, la atención se trasladará hacia Norteamérica para una jornada que incluirá dos compromisos correspondientes a la fase de grupos.

El día ofrecerá además la posibilidad de observar el estreno de dos de los países organizadores del campeonato, en una edición histórica de la Copa del Mundo que se desarrolla en Canadá, Estados Unidos y México. Los encuentros programados para este viernes corresponden a los grupos B y D, cuyos integrantes comenzarán a delinear sus aspiraciones de clasificación hacia la siguiente instancia del certamen.

Los partidos programados para este viernes

La agenda del Mundial 2026 contempla dos encuentros para este 12 de junio. El primero de ellos será protagonizado por Canadá y Bosnia y Herzegovina, mientras que el cierre de la jornada tendrá como atractivo el debut de Estados Unidos frente a Paraguay.

El cronograma oficial establece:

• Canadá vs Bosnia y Herzegovina - 16:00 horas.

• Estados Unidos vs Paraguay - 22:00 horas.

Ambos encuentros forman parte de la primera fecha de sus respectivos grupos y representan una oportunidad clave para comenzar el torneo con una victoria.

Los estadios de la jornada

Los dos compromisos se disputarán en escenarios emblemáticos de los países anfitriones. Canadá recibirá a Bosnia y Herzegovina en el Toronto Stadium, mientras que Estados Unidos jugará ante Paraguay en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Con estos encuentros quedarán oficialmente activadas las sedes restantes del Mundial luego de la inauguración celebrada en México.

Cómo llegan Canadá y Bosnia y Herzegovina

El partido correspondiente al Grupo B enfrentará a dos seleccionados que llegan al debut tras disputar encuentros amistosos en la previa de la Copa del Mundo.

Canadá jugó su último compromiso el viernes 5 de junio en el Estadio Saputo, en Quebec, donde igualó 1 a 1 frente a Irlanda. Bosnia y Herzegovina, por su parte, disputó su más reciente encuentro el sábado 6 de junio en el Energizer Park, ubicado en Misuri, Estados Unidos. Allí empató también 1 a 1 frente a Panamá.

Con esos antecedentes inmediatos, ambos seleccionados buscarán comenzar su recorrido mundialista sumando tres puntos fundamentales para sus aspiraciones.

El Grupo B y el camino hacia la clasificación

El Grupo B del Mundial 2026 está integrado por:

• Canadá.

• Bosnia y Herzegovina.

• Qatar.

• Suiza.

La actividad de la zona continuará en los próximos días con el siguiente cronograma:

Fecha 1

• Qatar vs Suiza: sábado 13 de junio a las 16:00 horas en el Levi's Stadium de San Francisco.

Fecha 2

• Suiza vs Bosnia y Herzegovina: jueves 18 de junio a las 16:00 horas en el Los Angeles Stadium de California.

• Canadá vs Qatar: jueves 18 de junio a las 19:00 horas en el Estadio BC Place de Vancouver.

Fecha 3

• Bosnia y Herzegovina vs Qatar: miércoles 24 de junio a las 16:00 horas en el Lumen Field de Seattle.

• Suiza vs Canadá: miércoles 24 de junio a las 16:00 horas en el Estadio BC Place de Vancouver.

Estados Unidos y Paraguay abren el Grupo D

La segunda presentación de la jornada tendrá como protagonistas a Estados Unidos y Paraguay.

El seleccionado estadounidense llega al debut tras una derrota por 2 a 1 frente a Alemania en un amistoso disputado el sábado 6 de junio en el Soldier Field de Chicago. Paraguay, en cambio, afrontará el estreno mundialista luego de una sólida victoria. Su último encuentro fue el viernes 5 de junio en el estadio Defensores del Chaco, donde goleó por 4 a 0 a Nicaragua.

Ambos equipos buscarán iniciar el certamen con una victoria que les permita posicionarse favorablemente dentro de una zona que promete una intensa lucha por los lugares de clasificación.

Cómo está conformado el Grupo D

El Grupo D del Mundial 2026 reúne a cuatro seleccionados:

• Estados Unidos.

• Australia.

• Paraguay.

• Turquía.

La continuidad de esta zona ya tiene programadas las siguientes fechas:

Fecha 1

• Australia vs Turquía: domingo 14 de junio a las 01:00 horas en el Estadio BC Place de Vancouver.

Fecha 2

• Estados Unidos vs Australia: viernes 19 de junio a las 16:00 horas en el Lumen Field de Seattle.

• Turquía vs Paraguay: sábado 20 de junio a las 00:00 horas en el Levi's Stadium de San Francisco.

Fecha 3

• Paraguay vs Australia: jueves 25 de junio a las 23:00 horas en el Levi's Stadium de San Francisco.

• Turquía vs Estados Unidos: jueves 25 de junio a las 23:00 horas en el Los Angeles Stadium de California.

Dónde ver los partidos en vivo

Los aficionados podrán seguir la segunda jornada mundialista a través de distintas plataformas y señales televisivas. El encuentro entre Canadá y Bosnia y Herzegovina estará disponible mediante plataformas como Prime Video.

Por su parte, el partido entre Estados Unidos y Paraguay podrá verse por:

• Telefe (canales 12 y 1001 de Telecentro).

• TyC Sports (canales 106 y 1018 de Telecentro).

Con dos países anfitriones realizando su presentación oficial y con los grupos B y D iniciando su recorrido, la segunda jornada del Mundial 2026 promete marcar un nuevo capítulo en una competencia que recién comienza y que ya empezó a movilizar a millones de aficionados alrededor del planeta.