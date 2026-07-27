Semana decisiva: Boca define su futuro internacional y River busca recuperar el rumbo

El segundo semestre del año recién comenzó, pero Boca y River ya enfrentan una semana de máxima exigencia. Los dos equipos más populares del fútbol argentino llegan a los próximos días con urgencias diferentes, aunque unidos por una misma necesidad: empezar a ofrecer respuestas dentro de la cancha.

El Xeneize pondrá en juego su continuidad internacional en la Copa Sudamericana, mientras que el Millonario deberá intentar encauzar su recorrido en el Torneo Clausura después de un inicio marcado por resultados negativos y actuaciones que encendieron preocupación entre sus hinchas.

Con refuerzos recién llegados, planteles todavía en plena conformación y funcionamientos que aún no terminan de aceitarse, los entrenadores tendrán por delante una prueba de carácter. La semana puede convertirse en un punto de inflexión para ambos equipos, especialmente ante fanáticos que ya comienzan a reclamar respuestas y resultados positivos.

Boca llega con una ventaja, pero también con dudas

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena sufrió el domingo una contundente derrota por 3-0 ante Deportivo Riestra. Si bien varios jugadores titulares fueron resguardados, el resultado generó preocupación entre los hinchas, especialmente por los desempeños individuales y colectivos.

La inquietud también se relaciona con la conformación del plantel, que todavía es observada con atención justo antes de un partido que definirá el futuro de Boca en el plano internacional.

El Xeneize tendrá el jueves una cita determinante. Desde las 21.30, visitará a O'Higgins por el repechaje que otorga un lugar en los octavos de final de la Copa Sudamericana. Boca llega con una ventaja mínima, ya que se impuso 1-0 en el partido de ida disputado en la Bombonera. Por esa razón, un empate le alcanzará para avanzar a la siguiente instancia del torneo.

Se espera que jugadores considerados claves para el equipo, como Leandro Paredes, Sebastián Villa y Miguel Merentiel, vuelvan a ser titulares.

El desafío será sostener la ventaja obtenida en el primer partido y dejar atrás las dudas generadas por la goleada ante Deportivo Riestra. En ese contexto, la actuación del jueves tendrá un peso especial, porque no solo estará en juego la clasificación, sino también la posibilidad de recuperar confianza en un momento de exigencia.

River, entre los refuerzos y un comienzo que no convence

El Millonario tampoco atraviesa un momento sencillo. Después del receso por el Mundial, River tuvo actuaciones preocupantes y acumuló dos derrotas que profundizaron la preocupación entre sus hinchas.

Primero quedó eliminado de la Copa Argentina ante Aldosivi, tras perder por 3-1. Luego sufrió un nuevo golpe en el Monumental, donde cayó 1-0 ante Barracas Central por el Torneo Clausura.

A esos resultados se suma el dolor todavía presente entre los hinchas por la final perdida ante Belgrano. El panorama del equipo es complejo. Las resonantes incorporaciones de Nicolás Otamendi y Ángel Correa representan una cara de la actualidad del plantel. En contrapartida, se produjo la salida de Juan Fernando Quintero y persiste la situación de los futbolistas apartados.

Entre los jugadores que entrenan en el predio de Cantilo se encuentran Germán Pezzella, Giuliano Galoppo, Ian Subiabre y Maximiliano Salas.

En este escenario, el entrenador Eduardo Coudet comienza a recibir cuestionamientos. Las críticas todavía son incipientes, pero la semana le ofrece una oportunidad concreta para empezar a revertirlas.

La ecuación aparece clara: solo los triunfos permitirán iniciar una suerte de "reconciliación" con los hinchas.

Dos partidos para que el Millonario enderece el camino

River tendrá dos oportunidades para intentar encauzar su rumbo en el Torneo Clausura. La primera será este miércoles, cuando visite a Gimnasia La Plata desde las 19.15, por la segunda fecha del campeonato.

La segunda llegará el domingo, también a las 19.15, cuando reciba a Rosario Central en el Monumental, por la tercera fecha. La seguidilla representa una posibilidad para que el equipo transforme rápidamente el escenario. Después de dos derrotas consecutivas, dos victorias permitirían modificar el clima y comenzar a reconstruir la confianza.

Pero el desafío no será únicamente sumar puntos. River deberá mejorar su funcionamiento y ofrecer señales que permitan dejar atrás las actuaciones que generaron preocupación.

Boca también tendrá que responder en el torneo local

Después de la cita internacional frente a O'Higgins, Boca tendrá que volver a concentrarse en el campeonato argentino.

El domingo 2 de agosto, desde las 17, visitará a Newell's por la tercera fecha del Torneo Clausura. La agenda obligará al equipo de Arruabarrena a afrontar una semana con dos objetivos diferentes: primero, asegurar la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana; luego, continuar su recorrido en el torneo local.

El resultado ante Deportivo Riestra dejó un antecedente inmediato que el equipo deberá superar. Aunque la derrota se produjo con varios titulares preservados, el impacto entre los hinchas se hizo sentir por la preocupación sobre los rendimientos individuales y colectivos.