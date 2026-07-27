Sorpresa: el árbitro de la final entre Argentina y España anunció su retiro en medio de la polémica

El árbitro esloveno Slavko Vincic anunció su retiro del arbitraje apenas una semana después de haber dirigido la polémica final del Mundial 2026 entre la Selección argentina y España, disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Su decisión marcó el cierre inmediato de una extensa trayectoria internacional, justamente después de haber alcanzado el encuentro más importante de su carrera.

La noticia fue comunicada oficialmente por la Asociación Eslovena de Fútbol (NZS), según supo la Agencia Noticias Argentinas. El juez, nacido en Maribor y de 46 años, decidió poner punto final a su recorrido profesional luego de haber sido elegido para impartir justicia en la definición de la Copa del Mundo.

"Una semana después de la final de la Copa del Mundo en Estados Unidos, Slavko Vincic puso fin oficialmente a su histórica carrera arbitral en la cima del mundo", informó la entidad eslovena al comunicar la decisión.

El anuncio adquirió una dimensión particular porque Vincic se convirtió en el primer árbitro principal esloveno en dirigir una final de una Copa del Mundo. La designación para el duelo entre Argentina y España, disputado en East Rutherford, representó el punto culminante de su carrera y, al mismo tiempo, el último partido de su trayectoria.

Una despedida marcada por las repercusiones

El retiro de Vincic se produce mientras todavía continúan las repercusiones por su actuación en la final del Mundial 2026. La definición entre Argentina y España dejó cuestionamientos vinculados con varias de sus decisiones, especialmente entre la prensa y los hinchas argentinos.

Uno de los principales focos de controversia estuvo puesto en la primera tarjeta amarilla que recibió Enzo Fernández. La amonestación adquirió una relevancia determinante posteriormente, debido a que el mediocampista recibió una segunda tarjeta sobre el cierre del tiempo reglamentario y terminó expulsado.

La actuación del árbitro también generó críticas por el criterio aplicado frente a diferentes cruces entre futbolistas de ambos seleccionados. En ese contexto, otro episodio que despertó numerosos comentarios durante y después del encuentro fue la actitud del español Marc Cucurella de taparse la boca al dirigirse a Lionel Messi.

Las situaciones ocurridas durante la final alimentaron el debate alrededor del arbitraje de Vincic. Así, el partido que representó el máximo logro de su carrera también quedó asociado a una serie de decisiones y escenas que generaron fuertes cuestionamientos en torno a su actuación.

El reconocimiento de la IFFHS

Pese a las críticas que rodearon su desempeño en la definición mundialista, la Asociación Eslovena de Fútbol destacó que la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) eligió a Vincic como el mejor árbitro del Mundial 2026.

Ese reconocimiento se sumó a una trayectoria internacional marcada por la participación en encuentros de máxima relevancia. La entidad eslovena repasó algunos de los principales partidos dirigidos por el juez, entre ellos definiciones de competencias europeas de primer nivel.

Entre sus antecedentes más destacados se encuentran:

La final de la Europa League 2021/22 entre Eintracht Frankfurt y Rangers.

entre Eintracht Frankfurt y Rangers. La definición de la Champions League 2023/24 entre Real Madrid y Borussia Dortmund.

entre Real Madrid y Borussia Dortmund. La final del Mundial 2026 entre Argentina y España.

De esta manera, Vincic cerró su recorrido profesional luego de haber dirigido finales de enorme importancia en el fútbol europeo y mundial. Su última actuación, precisamente, tuvo como escenario el partido más trascendente de todos.

Un antecedente especialmente recordado por Argentina

La relación de Slavko Vincic con la Selección argentina también incluía un antecedente que permanecía especialmente presente en la memoria de los hinchas. El árbitro esloveno había dirigido la derrota por 2-1 frente a Arabia Saudita en el debut del Mundial de Qatar 2022.

Aquel encuentro representó, hasta la final frente a España, la última caída de la "Albiceleste" en una Copa del Mundo. Por ese motivo, el nombre de Vincic ya estaba asociado a un capítulo particularmente recordado de la historia reciente del seleccionado argentino.

Cuatro años después, volvió a cruzarse con la Selección en una instancia completamente diferente: la final del Mundial 2026. Sin embargo, el desenlace terminó nuevamente acompañado por cuestionamientos alrededor de algunas de sus decisiones, aunque en esta oportunidad el escenario fue el partido más importante del torneo.