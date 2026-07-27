El posteo de Ángel Correa tras su debut en River con derrota: "Vamos a dar vuelta la página"

River empezó con el pie izquierdo el Torneo Clausura: perdió 1-0 contra Barracas Central en el Monumental y el equipo no levanta cabeza. El Millonario contó con el debut de Nicolás Otamendi y Ángel Correa, entre otros recientes refuerzos de jerarquía, que quedaron en el ojo de la tormenta después del inesperado resultado negativo.

El ex Atlético de Madrid reemplazó a Facundo Colidio a los 67 minutos, y dio sus primeros pasos vistiendo la camiseta con la banda roja. No pudo revertir la ventaja a favor del Guapo y Correa se manifestó en las redes sociales 24 horas después del encuentro.

"Ayer me tocó debutar en River. No fue el resultado que queríamos, pero esto recién empieza y vamos a dar vuelta la página rápido", expresó Correa vía Instagram, con imágenes de su debut en el conjunto de Núñez.

"Feliz y agradecido por la oportunidad de vestir esta camiseta tan grande. Con trabajo, humildad y compromiso, vamos a ir por más", concluyó el delantero en las redes sociales.

Aunque la victoria de Barracas en el Monumental tapó la relevancia de la presentación de "Angelito", el Millonario enfrió la cabeza y empezó a pensar en sus próximos pasos.

Cómo fue el debut de Ángel Correa en River

La Liga Profesional volvió al ruedo y River se llevó un revés sorpresivo contra Barracas Central. El equipo de Eduardo Coudet dominó la posesión, pero mostró pocas ideas en ataque y terminó pagando caro el gol de Gonzalo Morales, que le dio el triunfo al Guapo y profundizó el mal momento del Millonario.

La noche también estuvo marcada por el debut oficial de Ángel Correa con la camiseta de River. El delantero ingresó en el segundo tiempo con la intención de cambiar el desarrollo del partido, aunque no logró evitar la caída de un equipo que volvió a evidenciar dificultades para generar situaciones claras de peligro.

Con este resultado, River sumó un nuevo traspié después de la eliminación ante Aldosivi en 16vos de final de la Copa Argentina y recibió los silbidos de sus hinchas tras el pitazo final. Más allá de las incorporaciones y las expectativas generadas en el mercado de pases, el conjunto de Núñez arrancó el semestre con muchas dudas sobre su funcionamiento.