Scaloni rompió el silencio tras la final y dejó un mensaje a los críticos de la Selección

Lionel Scaloni realizó este domingo su primer posteo en redes sociales después de la final del Mundial 2026, en la que la Selección argentina cayó ante España y se quedó con el subcampeonato.

El entrenador eligió Instagram para expresar sus sensaciones tras una semana marcada por la tristeza por la derrota y, al mismo tiempo, por el cariño recibido de los hinchas. En su mensaje, evitó confirmar si continuará al frente del seleccionado y destacó el esfuerzo realizado por el plantel.

"Lo siento por no haberles podido traer otra copa", escribió Scaloni. La publicación recibió rápidamente cientos de miles de "Me Gusta" y una gran cantidad de mensajes de apoyo hacia el entrenador.

El mensaje de Scaloni a los críticos

En uno de los pasajes más destacados de su publicación, Scaloni hizo referencia a las críticas que recibió el seleccionado durante el Mundial.

El entrenador resaltó que sus jugadores debieron soportar "baldazos de agua fría (DE GENTE QUE NO NOS CONOCE)", una frase en la que utilizó las mayúsculas para remarcar su mensaje.

Scaloni también reivindicó los valores que, según explicó, intentó transmitirles a sus futbolistas: el esfuerzo, la perseverancia, la capacidad de levantarse ante las dificultades y la voluntad de seguir adelante incluso en los momentos más adversos.

"El esfuerzo, las ganas, el querer, el yo puedo, el no bajar los brazos (aunque todo se ponga cuesta arriba), el darlo todo (aunque ya no tengas más)", escribió.

Y agregó: "Eso es el verdadero trofeo".

El entrenador también agradeció a su cuerpo técnico, a los jugadores, al personal de la AFA y a los hinchas por el respaldo recibido durante el torneo.

Scaloni evitó hablar de su continuidad

Aunque su publicación había generado expectativa por la posibilidad de que se refiriera a su futuro, Scaloni no confirmó si continuará como entrenador de la Selección argentina.

El DT había dejado dudas sobre su continuidad después de la final ante España y su vínculo con la AFA finaliza en diciembre.

Horas antes de publicar su mensaje, Scaloni había abandonado Pujato, su ciudad natal, donde durante los últimos días recibió el afecto de numerosos hinchas que se acercaron hasta su casa.

Su familia confirmó la partida mediante un cartel colocado en la puerta de la vivienda: "Leo ya se fue anoche. Gracias por tanto cariño".

Scaloni cerró su mensaje con una frase que rápidamente se volvió viral: "Quien tiene un amigo argentino, tiene un tesoro".

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.