El catamarqueño Agustín Tapia y su compañero Arturo Coello avanzaron a las semifinales del México Major Premier Padel 2026 tras vencer a Ramiro Valenzuela y Xisco Gil por 6-4 y 6-2. La dupla número uno del mundo resolvió el encuentro en apenas 57 minutos y continúa firme en su camino hacia el título.

Tapia y Coello se enfrentarán este sábado a Jairo Bautista y Lucas Bergamini, quienes protagonizaron una de las sorpresas de los cuartos de final al eliminar a Paquito Navarro y Martín Di Nenno.

La pareja remontó después de perder el primer set y se impuso por 5-7, 6-4 y 6-3, tras dos horas y media de partido, para meterse entre los cuatro mejores del torneo.

Alfonso y Libaak también se metieron en semifinales

Gonzalo Alfonso y Tino Libaak continúan consolidando su gran temporada. La pareja argentina derrotó a Javi Leal y Fran Guerrero y se clasificó a las semifinales del último Major del año.

El primer set se definió en el tie-break, donde Alfonso y Libaak se impusieron por 7-1. En el segundo, lograron cerrar el partido por 7-5.

Con este resultado, Alfonso aseguró su clasificación a las Premier Padel Finals de Barcelona, mientras que Libaak quedó a un paso de conseguir el mismo objetivo.

Desde que comenzaron a jugar juntos en julio, no bajaron de los cuartos de final en ningún torneo y ya confirmaron que continuarán como pareja durante 2027.

En semifinales se medirán ante Íñigo Jofre y Juanlu Esbrí, quienes protagonizaron un partidazo frente a Juan Lebrón y Leo Augsburger. Después de ganar el primer set 6-2 y perder el segundo en el tie-break, remontaron un tercer parcial adverso y se impusieron por 6-2, 6-7 y 7-6, con un desempate final de 7-4.

Las semifinales femeninas

En el cuadro femenino, las cuatro primeras parejas preclasificadas alcanzaron las semifinales. Gemma Triay y Delfi Brea tuvieron que trabajar para superar a Bea Caldera y Carmen Goenaga por 6-2, 4-6 y 7-5.

El triunfo también confirmó la clasificación de Alejandra Salazar y Verónica Virseda a las Premier Padel Finals de Barcelona.

Los otros encuentros de cuartos de final fueron más contundentes. Paula Josemaría y Bea González vencieron 6-1 y 6-0 a Tamara Icardo y Claudia Jensen; Ari Sánchez y Andrea Ustero superaron 6-3 y 6-2 a Marina Guinart y Ale Alonso; mientras que Martina Calvo y Claudia Fernández derrotaron 6-2 y 6-1 a Marta Ortega y Sofía Araújo.

Horarios de las semifinales

La jornada de este sábado 28 de noviembre tendrá los siguientes encuentros, según el cronograma difundido:

16:00 (hora de Argentina): Ari Sánchez y Andrea Ustero vs. Paula Josemaría y Bea González.

A continuación: Íñigo Jofre y Juanlu Esbrí vs. Gonzalo Alfonso y Tino Libaak.

22:00 (hora de Argentina): Delfi Brea y Gemma Triay vs. Martina Calvo y Claudia Fernández.

A continuación: Arturo Coello y Agustín Tapia vs. Jairo Bautista y Lucas Bergamini.

Dónde ver el México Major

Las semifinales del México Major Premier Padel 2026 se podrán seguir en Argentina a través de Disney+, plataforma que transmite el circuito en Sudamérica.

También habrá transmisiones por Red Bull TV en los territorios habilitados y por el canal oficial de Premier Padel en YouTube en aquellos países donde no se hayan vendido los derechos televisivos.