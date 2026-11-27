Franco Colapinto cerró una compleja primera jornada de entrenamientos libres en el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1 y reconoció que el equipo Alpine aún no encuentra el rendimiento esperado en el circuito de Lusail. Tras ubicarse 12° en la Práctica Libre 1 (FP1) y 15° en la Práctica Libre 2 (FP2), el piloto pilarense advirtió que la escudería deberá trabajar intensamente durante la noche para revertir las malas sensaciones antes de la clasificación.

"En la FP1 me sentí un poco mejor, pero en la FP2 hicimos unos cambios, tuvimos unos problemas de freno y después con las banderas rojas no pude dar muchas vueltas", explicó Colapinto en diálogo con ESPN al término de la actividad en Doha. El corredor bonaerense remarcó la falta de ritmo del monoplaza y la necesidad de mejorar de cara a la definición del fin de semana: "Tenemos mucho por entender hoy a la noche, la verdad que no estamos cómodos con el auto y no se está sintiendo bien. Hay que intentar ir un poco más rápido porque si no el domingo se va a complicar".

Claves de la jornada y el incidente de Pierre Gasly

Colapinto detalló que las interrupciones en pista le impidieron evaluar el rendimiento a una vuelta con el compuesto más veloz: "Con las medias un poco mejor, pero las blandas no las pude ni usar".

La segunda tanda estuvo marcada por dos interrupciones tempranas. Primero se despistó Charles Leclerc en la curva 8, e instantes después el compañero de equipo de Colapinto, Pierre Gasly, perdió el control de su Alpine a alta velocidad en la curva 14, realizó un trompo y quedó atascado en la leca sin daños estructurales, pero provocando una nueva bandera roja que redujo el tiempo efectivo de giro.

Cronograma del Gran Premio de Qatar (hora de Argentina)