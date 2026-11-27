El mundo del motociclismo amaneció en estado de shock este viernes luego de que Marc Márquez anunciara su retiro definitivo del MotoGP.

El múltiple campeón español dio a conocer la noticia instantes antes del inicio del primer entrenamiento libre del Gran Premio de la Comunidad Valenciana, en el circuito Ricardo Tormo de Cheste, apenas unos días después de haber asegurado su décimo campeonato del mundo y el octavo en la categoría reina.

La decisión se mantuvo bajo un estricto hermetismo y sorprendió incluso a su entorno más cercano y a la propia escudería oficial Ducati, que se enteró durante la misma mañana. Para comunicarlo, el oriundo de Cervera llamó a la cámara de transmisión desde su garaje y, al estilo de la película Love Actually, fue exhibiendo una secuencia de carteles.

"Hablaremos más tarde, pero primero...", decía el primero, seguido por "Gracias a todos los que han sido parte de este viaje" y "Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo". La siguiente pancarta anunció: "Esta será mi última carrera en MotoGP", para cerrar con un contundente "Hicimos historia".

Si bien el piloto brindará una conferencia de prensa tras la competencia de este fin de semana en Cheste para detallar los motivos de su adiós, el desgaste físico acumulado en su hombro y brazo derechos aparece como un factor determinante. Con esta decisión, Márquez resigna los dos años de vínculo que aún mantenía con Ducati y la chance de encabezar el desarrollo de la marca italiana frente al cambio reglamentario de 2027, cuando entrarán en vigencia las motos de 850cc.

El palmarés y la resiliencia de una leyenda

El próximo domingo, cuando se apague el semáforo en Valencia, el dorsal 93 disputará su última competencia oficial y cerrará un ciclo de 19 temporadas desde su estreno en 2008. Sus estadísticas lo ubican en la cima de la disciplina: