El Inter Miami de Lionel Messi cayó 1-0 ante Columbus Crew en el ScottsMiracle-Gro Field de Ohio y, luego de la goleada en contra 0-3 del primer encuentro correspondiente a la serie de tres cruces, sentenció su eliminación en la primera ronda de los playoffs de la Major League Soccer (MLS). De esta manera, el vigente campeón no podrá defender la corona y volverá a la competencia oficial en febrero próximo.

Una de las novedades del Kily en la formación pasó por la decisión de relegar a la suplencia a Luis Suárez. El Pistolero fue uno de los cambios con respecto al primer duelo contra el Crew y, en su lugar, entró el joven de 20 años, Riquelme Fillipi. Además, Matías Galarza Fonda reemplazó a Yannick Bright en el mediocampo, mientras que la expulsión de Gonzalo Luján en ese compromiso obligó a una modificación en el fondo. Sin Sergio Reguilón como alternativa por lesión, el técnico se inclinó por Fricio Caicedo para ocupar la banda izquierda. El ecuatoriano le ganó la pulseada a Facundo Mura, quien ocupó un lugar en el banco.

El anfitrión tuvo el primer ataque del encuentro frente a su público con un disparo desviado del belga nacionalizado marroquí Anass Zaroury desde afuera del área a los 11 minutos. La respuesta de las Garzas llegó antes de completar el primer cuarto de hora con una gran combinación entre Germán Berterame y Messi. El ex hombre de Rayados de Monterrey empaló una pelota en la medialuna y la Pulga quedó mano a mano contra el arquero, pero quiso definir de primera y su intento se marchó a centímetros de un palo.

Instantes después, Dylan Chambost aprovechó una pelota suelta en el área a la salida de un tiro libre para encajar una volea que se marchó por encima del travesaño. Y a los 21, el 10 del Inter Miami volvió a tener la suya con una pelota detenida que forzó el despeje de Patrick Schulte al tiro de esquina.

En el cierre, Dayne St. Clair evitó el gol de Brais Méndez, pero el equipo rosa pareció adueñarse del tramo final de la etapa: Riquelme Fillipi recuperó una pelota en plena salida defensiva rival, se asoció con Lionel Messi y la pelota le quedó a Berterame, quien ensayó un tiro cruzado rechazado por Schulte. El guardameta volvió a trabajar sin mucha demora para sostener su valla frente a un intento idéntico de Fricio Caicedo. Estos avances despertaron al dueño de casa, que buscó arrollar a las Garzas en los últimos segundos, y St. Clair reapareció para meter un manotazo salvador ante un zurdazo de Méndez.

Ese vértigo con el que los equipos se fueron al entretiempo fue reemplazado por demasiadas imprecisiones en la construcción del juego durante el inicio del complemento. La primera llegada a los arcos recién sucedió a falta de 27 minutos para el final con una espectacular tapada de Dayne St. Clair frente a un cabezazo de Gonzalo Tapia y, en el rebote, Micael impidió el gol de Brais Méndez en el área chica.

Cuando al reloj le restaban 17 minutos para cumplir el tiempo reglamentario, Luis Suárez saltó a la cancha en lugar de Riquelme Fillipi para moverse en el área y trasladarle una preocupación a los centrales Sean Zawadzki y Steven Moreira. Pero la advertencia más peligrosa llegó a través de Casemiro: el ex Real Madrid se elevó en las alturas a la salida de un centro envenenado de Lionel Messi y ensayó un testazo que se metió en la valla contraria, pero la acción fue anulada en el último cuarto de hora por un claro fuera de juego del brasileño.

A los 83 minutos, la franquicia de Florida volvió a apretar a su rival y casi tiene premio. Telasco Segovia pisó el área y lanzó un envío al rectángulo menor cabeceado por Germán Berterame, pero la pelota se marchó por encima del arco de Patrick Schulte en la jugada más clara de Inter Miami en todo el partido. Esa mala definición le costó muy caro a las Garzas, que sufrieron la estocada rival a los 91 minutos: Anass Zaroury, una de las figuras locales, levantó un centro y el encargado de sellar el único gol fue Santiago Rodríguez.

Tras sellar la clasificación, el séptimo mejor equipo de la Conferencia Este se cruzará al vencedor de New England Revolution y Philadelphia Union, que tiene arriba al primero con ventaja 2-0 en el Juego 1 y jugarán este sábado a partir de las 18:30 (hora argentina).