Agustín Tapia y Arturo Coello vuelven a imponerse y jugarán la final del Alpine Paris Major

La imponente Philippe Chatrier, pista central de Roland Garros, fue el escenario elegido para uno de los grandes momentos de la jornada de semifinales del Alpine Paris Major. Allí, Agustín Tapia y Arturo Coello, campeones de las últimas tres ediciones del Paris Major —todas las que disputaron juntos—, se enfrentaron a Juan Lebrón y Leo Augsburger, una dupla que había mostrado una clara línea ascendente a lo largo de la semana.

La expectativa era máxima y los cuatro protagonistas estuvieron a la altura de la magnitud del escenario. Desde el comienzo, ambas parejas ingresaron al partido con una intensidad notable, conscientes de la importancia de la cita y dispuestas a asumir riesgos. El encuentro tuvo desde sus primeros compases un marcado equilibrio. Las dos duplas se mostraron valientes a la hora de caminar hacia adelante, buscando tomar la iniciativa y ofreciendo un intercambio de golpes atractivo. La paridad fue una constante y no permitió margen de error.

Cada punto adquirió una importancia especial dentro de un desarrollo en el que las diferencias eran mínimas. El partido avanzaba con un claro toma y daca, sin que ninguna de las parejas consiguiera establecer una ventaja decisiva. Todo parecía destinado a resolverse mediante pequeños detalles.

La experiencia de los números 1

Fue precisamente en ese escenario de máxima igualdad cuando apareció la capacidad de Tapia y Coello para mantener la calma cuando la presión aumentaba. Los denominados "Golden Boys" volvieron a demostrar su eficiencia cuando la bola quema. Con las pulsaciones bajo control, consiguieron esperar el momento indicado para romper el equilibrio y evitar que el primer set llegara a una definición por muerte súbita.

La acción decisiva llegó sobre el cierre de la primera manga. Una genialidad de Agustín Tapia, "el Mozart", terminó inclinando la balanza. El catamarqueño se jugó una chiquita finísima, un golpe que pasó a pocos milímetros de la red.

La precisión de la jugada provocó el error en la volea de Augsburger y abrió la posibilidad de conseguir el break. Tapia y Coello aprovecharon inmediatamente la oportunidad y lograron una ruptura que terminó teniendo un valor enorme en el desarrollo del set.

Los dirigidos por Gustavo Pratto golpearon primero y se quedaron con la primera manga por 7-5.

Lebrón y Augsburger buscaron reaccionar, pero...

El segundo set mantuvo buena parte del guion que había marcado el primero. Juan Lebrón y Leo Augsburger continuaron luchando con carácter y buscaron alternativas para encontrar alguna fisura en el planteo de sus rivales.

La pareja intentó modificar el desarrollo del encuentro, pero Tapia y Coello no concedieron oportunidades para una reacción. Los líderes del ranking se mostraron inconmensurables con su servicio y sostuvieron una presión constante desde la volea. Esa combinación les permitió mantener el control del partido y esperar nuevamente el momento adecuado para conseguir una diferencia.

La recompensa a esa perseverancia llegó en el sexto juego del segundo set. Tapia y Coello consiguieron nuevamente quebrar el servicio de sus adversarios y colocaron el marcador 4-2. A partir de allí, la situación quedó prácticamente sentenciada para Lebrón y Augsburger. Los números 1 habían conseguido una ventaja que les permitió encaminar definitivamente la semifinal.

Nuevamente a la final

La actuación de Tapia y Coello terminó convirtiéndose en una verdadera oda al pádel de los dos jugadores. La pareja consiguió cerrar la semifinal con autoridad y selló tanto la victoria como el pasaje a la definición del torneo.

El marcador final fue 7-5 y 6-3, en un partido que se resolvió en poco más de una hora. La victoria también tuvo un significado particular después de la eliminación sufrida en el P1 Madrid. Tapia y Coello lograron reivindicarse en París y volvieron a instalarse en la final del torneo que han dominado durante las últimas ediciones.

Con este nuevo triunfo, el "King" y el catamarqueño llevaron a 7-1 su registro en los duelos directos frente a los representantes de la otra pareja. Ese dato refleja el dominio que Tapia y Coello han conseguido establecer en sus enfrentamientos contra Agustín Gómez Silingo y su dupla.

Un nuevo desafío por el cuarto título consecutivo

El triunfo en semifinales coloca nuevamente a Agustín Tapia y Arturo Coello en la definición del Alpine Paris Major. La pareja buscará ahora prolongar su dominio en Roland Garros y conseguir su cuarto título consecutivo en el torneo.

El dato adquiere especial relevancia porque los tres títulos anteriores fueron conquistados por ambos jugadores cuando participaron juntos. La posibilidad de sumar una nueva consagración aparece así como el próximo objetivo de los números 1 después de superar una semifinal exigente ante Lebrón y Augsburger.

El catamarqueño y el español llegaron a esta instancia después de resolver un encuentro en el que debieron sostener la concentración frente a una pareja que había ido creciendo durante la semana. La capacidad para definir los puntos importantes terminó siendo determinante.

El primer set se decidió por un único break sobre el cierre, después de una acción individual de Tapia que provocó el error rival. En el segundo, una nueva ruptura en el sexto juego permitió establecer una ventaja de 4-2 que encaminó definitivamente el resultado.

La gran definición será este domingo

La final del Alpine Paris Major se disputará este domingo en la pista central de Roland Garros, a partir de las 9 de la mañana, después de la final femenina.

La definición pondrá nuevamente a Tapia y Coello ante la posibilidad de conquistar el torneo y extender su dominio en París. El objetivo será alcanzar el cuarto título consecutivo de la pareja en las últimas cuatro ediciones del Paris Major que disputaron juntos.

La transmisión de la final podrá seguirse en directo a través de Red Bull TV y de las plataformas oficiales del circuito.