Agustín Tapia fue distinguido en la Gran Gala de Mundo Deportivo en su 120° aniversario

El padelista catamarqueño Agustín Tapia fue uno de los deportistas distinguidos durante la 78ª edición de la Gran Gala de Mundo Deportivo, celebrada el lunes 2 de febrero en el Palau de Congressos de Barcelona, en el marco del 120° aniversario del reconocido diario deportivo.

La ceremonia reunió a destacados atletas, equipos y entrenadores del año 2025. Entre los galardonados se encontraban figuras como Lamine Yamal, Raphinha, Joan García, Aitana Bonmatí, Hansi Flick, Toni Bou, Jacob Kiplimo, Marta Pérez y Antonella Palmisano. En ese contexto, Tapia recibió el reconocimiento por haber revalidado, junto a Arturo Coello, su tercera corona consecutiva como número uno del mundo del pádel.

Una dupla histórica en el pádel mundial

Con apenas 26 años, Agustín Tapia se consolidó como uno de los jugadores más exitosos de la historia del pádel. El argentino acumula 53 títulos, cifra que lo ubica como el jugador en activo con más conquistas, junto a Ale Galán. Además, disputó 76 finales entre World Padel Tour y Premier Padel, logró dos Campeonatos del Mundo con la selección argentina y mantuvo durante tres temporadas consecutivas el número uno del ranking mundial junto a Coello.

Desde que formaron dupla, el argentino y el español se mostraron dominantes en el circuito: lideraron el ranking durante tres años consecutivos, ganaron 42 torneos sobre 56 finales disputadas, con una efectividad del 75%, y alcanzaron una racha de 47 victorias consecutivas durante la temporada 2024.

De Catamarca al mundo

Nacido en Catamarca en 1999, Tapia, conocido popularmente como "Mozart" por su talento y creatividad en la cancha, se trasladó a Barcelona al cumplir la mayoría de edad con el objetivo de convertirse en jugador profesional. El desafío lo asumió junto a su entrenador, Pablo Crosetti, y comenzó a dar resultados en 2017, cuando debutó en el circuito profesional acompañado por Marcello Jardim.

A lo largo de su carrera, Tapia se formó junto a referentes históricos del pádel como Juan Martín Díaz, Fernando Belasteguín —con quien obtuvo su primer título en 2019—, Pablo Lima y Sanyo Gutiérrez, experiencias que fueron clave para su crecimiento hasta consolidarse entre los mejores jugadores de todos los tiempos.

Las palabras de Tapia tras la distinción

Durante la gala, Tapia dialogó con Mundo Deportivo y expresó su ambición por mantenerse en lo más alto del pádel mundial. "Siempre hay cosas que seguir aprendiendo y hay que afrontarlo con ganas. La ilusión es seguir manteniendo el nivel y ganando torneos", señaló.

Asimismo, el catamarqueño se mostró agradecido por el reconocimiento recibido: "Muy agradecido y con ganas de disfrutar la Gala, que es mi primera vez", expresó antes del inicio de la ceremonia.

