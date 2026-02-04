Manu La Serna avanzó a octavos de final en Rosario

El tenista catamarqueño Juan Manuel La Serna continúa consolidando su gran momento deportivo y logró este martes por la noche una victoria de alto valor en el torneo que se disputa en Rosario, donde avanzó a los octavos de final tras imponerse en un exigente encuentro.

La Serna superó por 6-4, 2-6 y 6-3 al local Renzo Olivo, ex top 100 del ranking ATP y ganador de dos torneos Challenger a lo largo de su carrera. El partido se extendió por casi tres horas y exigió al máximo al representante de Catamarca, que logró sostener su nivel en los momentos decisivos.

Con este triunfo, el catamarqueño confirmó su buen presente y aseguró su lugar entre los 16 mejores del certamen. En la próxima instancia se medirá ante el boliviano Hugo Dellien, séptimo preclasificado del torneo, ubicado en el puesto 149 del ranking mundial, quien viene de vencer al italiano Franco Agamenone.

Tras el encuentro, La Serna finalizó visiblemente exhausto, aunque satisfecho por su rendimiento y por haber alcanzado una nueva instancia decisiva en el torneo, ratificando su crecimiento competitivo en el circuito.