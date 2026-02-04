Independiente Rivadavia le ganó a Sarmiento y sigue con puntaje perfecto

En un partido en el que fue claro dominante y manteniendo un inicio de campeonato que ilusiona a sus hinchas, Independiente Rivadavia derrotó a Sarmiento por 2 a 1 en el estadio Bautista Gargantini, por la tercera fecha de la zona B del Torneo Apertura 2026.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el local ganó con los tantos del delantero Fabrizio Sartori, a los 21 minutos del primer tiempo, y el lateral Alejo Osella, cuando iban siete minutos del complemento, mientras que el descuento llegó por medio del atacante Junior Marabel, a los 24 minutos de la segunda mitad.

Así, la "Lepra mendocina" mantiene el puntaje perfecto y se ubica como único líder de la zona B, con nueve unidades, mientras que el equipo de Facundo Sava es noveno en el grupo con tres puntos.

En la próxima fecha, el equipo que dirige Alfredo Berti visitará a Estudiantes de Río Cuarto, el lunes 9 de febrero a las 21:30, mientras que el conjunto de Junín será local de Atlético Tucumán, el domingo 8 a partir de las 17:00.

La primera llegada fue de la visita, a los cuatro minutos, con un lateral prolongado al área que permitió el cabezazo del carrilero Yair Arismendi, que dio en el travesaño.

El primer gol de la noche llegó a los 21 minutos, con un córner al primer palo que fue peinado y, luego de un rebote, le quedó a Sartori, que definió al gol por el primer palo.

El volante Matías Fernández generó peligro cuando iban 41 minutos, con una subida por derecha, cerrándose contra el arco, y posterior remate alto y cruzado, que se fue cerca del travesaño.

El segundo gol de la "Lepra" llegó a los seis minutos de la segunda parte, cuando el lateral Alejo Osella aprovechó un mal pase atrás del delantero Jhon Rentería y encaró por izquierda, venciendo a Burrai con un disparo alto.

El "Verdolaga" descontó en 24 minutos de la segunda mitad, con un centro atrás de Rentería que fue empujado al gol por Junior Marabel.

Independiente Rivadavia volvió a llegar con peligro a los tres minutos de descuento del segundo tiempo, con una combinación entre el volante Gonzalo Ríos y el delantero Sebastián Villa que dejó mano a mano al colombiano, aunque Burrai detuvo con su brazo izquierdo.