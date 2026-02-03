Banfield reaccionó y se lo dio vuelta a Estudiantes de Río Cuarto

En un partido en el que los cambios en el mediocampo le dieron la frescura necesaria para remontar, Banfield derrotó por 2-1 a Estudiantes de Río Cuarto en el partido que disputaron en el estadio Florencio Sola, por la tercera fecha de la zona B del Torneo Apertura 2026.

La visita se había puesto en ventaja a los 14 del primer tiempo, con gol del extremo Martín Garnerone, mientras que el volante Lautaro Gómez marcó la igualdad, en 12 del complemento, y el delantero Mauro Méndez remontó a los 43.

Con el triunfo, el equipo de Pedro Troglio es octavo, con cuatro puntos, mientras que el equipo cordobés es anteúltimo, con una única unidad.

En la próxima fecha, el "Taladro" visitará a Belgrano, el sábado 7 de febrero a las 22:15, mientras que los dirigidos por Iván Delfino serán locales de Independiente Rivadavia, el lunes 9 a partir de las 21:30.

La primera llegada del partido fue del local, en el primer minuto, cuando el delantero Mauro Méndez bajó una pelota de pecho para el atacante Rodrigo Auzmendi, cuyo remate de primera fue desviado y al córner, por el primer palo.

Estudiantes marcó en su primera llegada de peligro, a los 14 minutos, con un contraataque que dejó libre al volante Tomás González, cuyo remate dio en el palo y su rebote fue empujado al gol por Garnerone.

Tres minutos después, un centro atrás al primer palo del lateral Ignacio Abraham habilitó a Auzmendi, que desvió su remate desde el área chica.

No hubo más llegadas hasta los 43 minutos, con una volea de Méndez que salió baja y se fue muy cerca del primer palo.

El "Celeste" se acercó al segundo gol en tiempo cumplido, cuando Garnerone tuvo libertad para controlar en el área y buscar un disparo alto, que impactó en el travesaño.

Banfield tuvo la primera del segundo tiempo, a los dos minutos, cuando Méndez prolongó una pelota para la subida del volante Tomás Adoryan, que quedó mano a mano pero definió mal y desviado por el primer poste.

El "Taladro" pudo igualar a los 12 minutos de la segunda etapa, con un centro atrás de Méndez y remate alto del juvenil Lautaro Gómez, que marcó su primer gol como profesional.

Cuatro minutos después, Gómez volvió a inquietar con un buen remate de afuera del área, que tomó efecto y se fue muy cerca del ángulo.

El "Taladro" remontó a los 43 minutos de la segunda parte, con un gran centro al segundo palo del lateral Ignacio Abraham, que desbordó todo el partido, y asistió el cabezazo de Méndez, que puso el 2-1.