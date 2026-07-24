El día y vuelta detrás del conflicto por el pase de Ángel Correa a River Plate

El pase de Ángel Correa de Tigres de México a River Plate atraviesa horas de incertidumbre después de que un correo electrónico interno dejara expuesta la trama que terminó complicando una operación que parecía cerrada.

Hasta la noche de ayer, el acuerdo establecía que River pagaría 15 millones de dólares por la totalidad del pase del delantero argentino de 31 años, quien además tenía previsto firmar un contrato con la institución de Núñez hasta diciembre de 2029. Sin embargo, un mail enviado por un alto dirigente del club mexicano modificó el escenario.

La comunicación fue enviada por el presidente del Club Tigres, Licenciado Carlos Emilio González, quien habría planteado nuevas condiciones para la operación. El mensaje, enviado sin advertir que también estaban copiados dirigentes de River, dejó expuesto el pedido y generó un conflicto entre las partes.

Las condiciones fueron consideradas nuevas y, en apariencia, absurdas por River Plate, especialmente después del esfuerzo realizado durante semanas para alcanzar un entendimiento.

El desenlace de la negociación quedó así en manos de la propia institución mexicana. En el interior de Tigres se debate por estas horas cómo resolver la situación, mientras la mayoría de los dirigentes y el propio jugador apuntan a que la transferencia finalmente se concrete.

Cuatro acuerdos y una quinta modificación

La operación llevaba semanas de negociaciones y había alcanzado un acuerdo en 15 millones de dólares por la totalidad del pase de Correa. Sin embargo, el entendimiento entre ambos clubes se modificó en varias oportunidades. Los clubes se pusieron de acuerdo cuatro veces. Pero Tigres volvió a cambiar las condiciones del trato por quinta vez, una situación que generó el nuevo conflicto y que puso la transferencia al borde de la cancelación.

La negociación tenía como límite el cierre de este jueves. Si antes de ese momento Tigres no recibe una respuesta concreta, la operación quedará cancelada.

El escenario sería particularmente complejo para la institución mexicana, ya que perdería tanto al jugador como el dinero de la transferencia. El conflicto deportivo y contractual se desarrolló en un contexto de tensión para el delantero argentino. Correa viajó a la Argentina este jueves después de recibir amenazas en México por su intención de fichar por River Plate.

La situación comenzó a agravarse cuando se confirmó que el futbolista había decidido abandonar Tigres. La presión de los hinchas de los Felinos sobre el entorno del jugador terminó acelerando su partida del país. La esposa del delantero, Sabrina Di Marzo, denunció públicamente en sus redes sociales haber recibido amenazas y posteriormente cerró su cuenta de Instagram.

En uno de sus mensajes, escribió: "En los últimos días recibí cientos de amenazas y puteadas no solo para nosotros sino para mis hijas también, y eso sí que tiene un límite". La pareja del jugador pidió respeto y puso el foco en la protección de sus hijas. En ese sentido, expresó: "Podría decir millones de cosas que prefiero callar, pero con las niñas no... dejen de amenazar".

Finalmente, sostuvo que resulta sencillo atacar e insultar sin conocer la historia, aunque agregó que "el tiempo siempre da la razón y está del lugar correcto". La presión ejercida sobre el entorno de Correa se produjo mientras la transferencia avanzaba y el jugador esperaba concretar su regreso al fútbol argentino.

Correa ya había acordado su contrato con River

El delantero, campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022, había manifestado públicamente su deseo de regresar al fútbol local.

Durante sus vacaciones en Madrid, Correa ya había acordado las condiciones de su contrato con River Plate. La oficialización del pase se concretó durante la noche del miércoles, cuando el acuerdo entre los clubes parecía encaminado, a pocos días del inicio del Torneo Clausura.

Sin embargo, la nueva modificación introducida por Tigres volvió a alterar el escenario y dejó la operación en una situación incierta. Correa ya se despidió del plantel mexicano y no se presentó a los entrenamientos. En caso de que la transferencia finalmente se concrete, quedará a las órdenes del técnico Eduardo Coudet en el club de Núñez.

Un delantero con una trayectoria de alto nivel

El posible refuerzo de River cuenta con una trayectoria marcada por títulos y experiencias en el fútbol argentino y europeo. En Argentina, su momento más destacado se produjo con San Lorenzo, club con el que fue campeón nacional en 2013 y de la Copa Libertadores en 2014.

Con la Selección argentina también alcanzó títulos importantes. Fue campeón de la Copa América 2021, conquistada en Brasil, y posteriormente integró el plantel que ganó el Mundial de Qatar 2022. Además, tuvo un paso por el Atlético de Madrid de España antes de continuar su carrera en el fútbol mexicano.

Durante su etapa en Tigres, Correa disputó:

54 partidos.

49 como titular.

4.621 minutos en cancha.

23 goles.

Esos números forman parte del recorrido más reciente de un delantero que ahora espera resolver su futuro mientras la negociación entre Tigres y River atraviesa una nueva instancia de tensión.

La apuesta de River para reforzar su ataque

La eventual llegada de Correa se inscribe dentro de una política de refuerzos ambiciosa desarrollada por River Plate durante el semestre. Entre las principales incorporaciones estuvieron Nicolás Otamendi, Mauro Arambarri, Giovanni González, Lucas Beltrán y Rafael Santos Borré.

La directiva del club considera a Correa una pieza clave para potenciar el ataque y elevar la jerarquía del plantel. Su llegada sería parte de una estrategia orientada a fortalecer el equipo de cara al Torneo Clausura, cuyo comienzo está previsto para este fin de semana, y a la continuidad en la Copa Sudamericana.

Por eso, la incertidumbre que atraviesa la negociación no representa solamente una disputa económica entre dos clubes. Para River, la llegada del delantero es considerada una incorporación central dentro del armado del plantel. Para Correa, además, significa la posibilidad de regresar al fútbol argentino después de haber manifestado públicamente ese deseo.

El futuro del pase, en manos de una decisión

El conflicto quedó expuesto después de que un correo interno del presidente de Tigres revelara la intención de modificar nuevamente las condiciones del acuerdo. La operación, que había sido pactada cuatro veces, volvió a quedar en riesgo por una quinta modificación.

Mientras los dirigentes del club mexicano analizan cómo resolver la situación, la mayoría de los directivos y el propio jugador mantienen la expectativa de que la transferencia pueda concretarse. Ángel Correa ya está en la Argentina, ya se despidió de Tigres y no volvió a presentarse a los entrenamientos. River, por su parte, aguarda una definición sobre un pase que parecía cerrado en 15 millones de dólares y que ahora quedó suspendido por las nuevas condiciones planteadas desde México.

Si la respuesta no llega antes del cierre de este jueves, la negociación quedará cancelada. En ese caso, Tigres perdería al futbolista y también el dinero de la operación. Si, en cambio, las partes logran resolver el conflicto, Correa podrá incorporarse al equipo de Eduardo Coudet y convertirse en una de las principales piezas del ambicioso proyecto de River Plate para el Torneo Clausura y la continuidad en la Copa Sudamericana.