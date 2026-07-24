El fútbol argentino cambia: las siete nuevas reglas que se aplicarán en el Clausura 2026

El fútbol argentino iniciará el Torneo Clausura 2026 con una serie de modificaciones importantes en las reglas de juego. La Asociación del Fútbol Argentino confirmó la implementación de siete nuevas disposiciones reglamentarias que ya fueron utilizadas por la FIFA durante la Copa del Mundo 2026.

El objetivo central de las medidas será hacer que los partidos tengan mayor continuidad y reducir aquellas situaciones que generan interrupciones o demoras deliberadas. Las modificaciones apuntan especialmente a los minutos finales de los encuentros, a las reanudaciones del juego, a la atención médica de los futbolistas y a las protestas frente a las decisiones arbitrales.

Algunas de estas reglas ya generaron debate durante el Mundial y ahora comenzarán a formar parte del fútbol argentino. Las principales modificaciones serán:

Los jugadores reemplazados tendrán un tiempo máximo para abandonar el campo.

Los futbolistas atendidos por una infracción deberán esperar para regresar en determinadas circunstancias.

Los equipos tendrán cinco segundos para ejecutar saques de arco y laterales.

Se sancionará la acción de taparse la boca durante una discusión con un rival.

Podrá expulsarse a un jugador que abandone deliberadamente el campo para protestar.

Se modificará el criterio de aplicación de la ley de ventaja.

Cambiará la interpretación de los dobles toques involuntarios en los penales.

Diez segundos para salir cuando un jugador es reemplazado

Una de las modificaciones más concretas estará vinculada con los cambios de jugadores. Desde el Clausura 2026, el futbolista sustituido deberá abandonar el terreno de juego en un máximo de 10 segundos. La medida apunta directamente a una de las formas más habituales de hacer tiempo, especialmente durante los minutos finales de un partido cuando un equipo busca conservar una ventaja.

Si el jugador reemplazado demora más de ese tiempo, el futbolista que iba a ingresar no podrá hacerlo inmediatamente. Deberá esperar hasta la siguiente interrupción del juego y, además, tendrá que transcurrir un minuto desde la salida del compañero.

De esta manera, la demora del jugador que abandona el campo tendrá una consecuencia directa sobre el ingreso de su reemplazante.

¿Qué pasará con la atención médica?

Otra de las nuevas disposiciones estará relacionada con los jugadores que deben recibir asistencia médica después de una infracción. Cuando un futbolista reciba atención médica tras una falta y el rival que cometió la infracción no sea sancionado con tarjeta, el jugador atendido deberá permanecer fuera del campo durante un minuto antes de volver a jugar.

La regla tendrá una excepción vinculada con la seguridad de los futbolistas. En los golpes en la cabeza que involucren a dos o más jugadores, los futbolistas podrán reincorporarse inmediatamente.

El criterio busca diferenciar las situaciones en las que existe una posible afectación en la cabeza y, por lo tanto, una necesidad de priorizar el regreso al juego sin aplicar la espera de un minuto.

Cinco segundos para los saques de arco y los laterales

El tiempo para reanudar el juego también será un punto central de las nuevas disposiciones. Los equipos tendrán apenas cinco segundos para ejecutar un saque de arco o un lateral.

Las consecuencias serán diferentes según el tipo de reanudación:

En los laterales , si el equipo supera los cinco segundos, la posesión pasará automáticamente al rival.

, si el equipo supera los cinco segundos, la posesión pasará automáticamente al rival. En los saques de arco, si se excede el tiempo permitido, el árbitro sancionará un tiro de esquina para el equipo adversario.

La intención es reducir las pérdidas deliberadas de tiempo que suelen aparecer cuando un equipo intenta conservar un resultado favorable.

La "Ley Prestianni" y la prohibición de taparse la boca

Una de las reglas que más atención generará será la prohibición de taparse la boca con las manos al hablar con un rival durante una discusión. La medida fue bautizada popularmente como "Ley Prestianni", a partir de un episodio protagonizado por el futbolista argentino y Vinícius Júnior.

A partir de la nueva disposición, un jugador que cubra su boca para ocultar lo que está diciendo durante una discusión podrá ser expulsado.

Durante el Mundial 2026 ya se registró un antecedente. Miguel Almirón recibió la tarjeta roja en el partido entre Paraguay y Turquía por una acción de estas características.

Expulsión por abandonar el campo para protestar

Las nuevas medidas también endurecen las sanciones vinculadas con las protestas contra los árbitros.

Un futbolista podrá ser expulsado si abandona deliberadamente el terreno de juego con el objetivo de protestar una decisión arbitral. La disposición busca limitar las reacciones que impliquen dejar intencionalmente el campo para cuestionar una determinación del árbitro y establece una nueva herramienta disciplinaria para esas situaciones.

Nueva interpretación de la ley de ventaja

La AFA también adoptará un nuevo criterio para la aplicación de la ley de ventaja. Los árbitros tendrán mayor libertad para permitir que el juego continúe cuando un equipo ejecute incorrectamente una reanudación, pero el rival recupere inmediatamente la posesión.

De esta manera, la intención será evitar interrupciones innecesarias y permitir que la acción continúe cuando el desarrollo del partido no se vea afectado por el error en la reanudación.

El cambio busca priorizar la continuidad del juego en aquellas situaciones en las que el equipo adversario recupera rápidamente la pelota y la interrupción no resulta necesaria.

Qué pasará con los dobles toques involuntarios en los penales

La séptima modificación estará relacionada con los penales y la interpretación de los dobles toques involuntarios. Si el ejecutante toca accidentalmente dos veces la pelota y convierte el gol, el penal deberá repetirse.

En cambio, si el remate no termina en gol, se cobrará tiro libre indirecto para el equipo defensor. En una definición por penales, ese intento será considerado fallado.

La nueva interpretación establece así diferentes consecuencias según el resultado de la ejecución y contempla específicamente la situación en la que el doble toque se produce de manera involuntaria.