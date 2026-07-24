Mercado de pases: un club sudamericano negocia para contratar a Vozinha

El mercado de pases sudamericano sumó en las últimas jornadas un nombre inesperado y de fuerte impacto internacional. Vozinha, el arquero caboverdiano de 40 años que se convirtió en una de las revelaciones del Mundial 2026, aparece ahora como una de las opciones más serias para reforzar a Colo Colo durante el segundo semestre.

El interés del club chileno se reactivó luego de la caída de las negociaciones por Santiago Mele, el arquero uruguayo que venía de actuar en el Monterrey mexicano y que formó parte de la selección de su país como suplente durante la última Copa del Mundo.

Ante la imposibilidad de avanzar por el guardameta uruguayo, la directiva de Colo Colo decidió poner nuevamente el foco en Vozinha y comenzar conversaciones para intentar concretar su llegada.

Según informó el periodista especializado en mercado de pases César Luis Merlo, la decisión de avanzar fue tomada por el presidente del club chileno, Aníbal Mosa. "Luego de que haya sido ofrecido hace varios días y con la caída de Santiago Mele, Colo Colo comenzó a negociar por Vozinha. Es una decisión del presidente Aníbal Mosa. El 'Tano' Ortiz no lo pidió, pero dio luz verde para que se avance", detalló Merlo.

De esta manera, el arquero caboverdiano se convirtió en una alternativa concreta para el plantel que conduce Fernando Ortiz.

El Mundial que cambió la carrera de Vozinha

La popularidad de Vozinha se disparó durante el Mundial 2026, donde su actuación con la selección de Cabo Verde fue determinante para convertirse en una de las figuras inesperadas de la competencia.

Uno de sus partidos más destacados fue el duelo contra España, en el que realizó siete atajadas y mantuvo su arco en cero ante el equipo dirigido por Luis de la Fuente. El empate sin goles no solo tuvo importancia en el resultado deportivo. También representó el momento en el que el arquero comenzó a captar la atención internacional y a dar un salto mediático de enormes proporciones.

Su rendimiento también se destacó en el partido por los 16avos de final frente a Argentina, encuentro que se extendió hasta el tiempo extra y terminó con triunfo argentino por 3-2.

La actuación en ambos partidos contribuyó a instalar su nombre en el radar de clubes de distintos países y a transformar al arquero de 40 años en una de las historias más llamativas del Mundial.

De 56.000 seguidores a más de 29 millones

El impacto de la actuación de Vozinha se reflejó de manera inmediata en las redes sociales. Antes de la Copa del Mundo, el arquero contaba con poco más de 56.000 seguidores en Instagram. Después del torneo, esa cifra superó los 29 millones.

El crecimiento fue de tal magnitud que su cuenta pasó a ubicarse por encima de las cuentas oficiales de selecciones y de futbolistas de gran reconocimiento internacional. La comparación de seguidores muestra la dimensión del fenómeno:

Vozinha: más de 29 millones.

más de 29 millones. Brasil: 27 millones.

27 millones. Francia: 19 millones.

19 millones. Argentina: 18 millones.

18 millones. España: más de 8 millones.

más de 8 millones. Tim Payne: 5,6 millones.

La explosión digital convirtió al arquero caboverdiano en una figura viral y multiplicó la atención sobre su trayectoria, su historia y su futuro profesional.

El reconocimiento en Cabo Verde y la sorpresa del arquero

La exposición alcanzada por Vozinha no se limitó a las redes sociales ni al interés de los clubes. En Cabo Verde fue recibido como un referente nacional después de su actuación en el Mundial.

El arquero aprovechó unos días de descanso en Mindelo, su ciudad natal, donde disfrutó de actividades en la playa y paseos en moto de agua. La dimensión que tomó su popularidad también sorprendió al propio futbolista. Vozinha, que viene de jugar en el Grupo Desportivo de Chaves, de la Segunda de Portugal, expresó su asombro por lo ocurrido.

"Estoy muy agradecido y muy feliz por todo lo que pasó en mi vida. Por supuesto, nunca lo esperé. Pero ha sido una locura, una cosa de locos. Es algo que nunca esperé y también es un poco difícil para mí", manifestó.

Sus palabras reflejan el impacto de una exposición que llegó de manera repentina luego de una actuación mundialista que transformó su reconocimiento público en cuestión de semanas.

El interés de otros clubes internacionales

El gran Mundial realizado por Vozinha despertó el interés de varios clubes fuera de Cabo Verde. Según el diario portugués Record, un equipo de la Major League Soccer (MLS) mostró un "fuerte interés" en contratarlo.

A ese acercamiento se sumaron los sondeos de Avaí y Atlético Goianiense, ambos clubes de la segunda división brasileña, según lo informado por el periodista Fabrizio Romano.

La aparición de varios interesados muestra que la explosión internacional del arquero también tuvo consecuencias concretas en el mercado de pases. La actuación en el Mundial no solo modificó su reconocimiento, sino que lo colocó como una opción considerada por equipos de distintas competencias.

En ese escenario, Colo Colo intenta avanzar en una negociación que actualmente se encuentra en una etapa de progreso después de un período de estancamiento.

Colo Colo busca experiencia y jerarquía para el arco

El club chileno atraviesa la necesidad de sumar experiencia y jerarquía en el arco, una demanda que se profundizó después de la imposibilidad de incorporar a Santiago Mele.

La llegada de Vozinha podría responder a esa búsqueda. Su edad, su recorrido internacional y el reconocimiento adquirido en el Mundial 2026 aparecen como elementos centrales en una negociación que busca avanzar hacia un acuerdo. La directiva de Colo Colo ya tomó la decisión de comenzar a negociar. Fernando Ortiz, aunque no había pedido específicamente al arquero caboverdiano, dio luz verde para que el club avance.

La operación se encuentra así en una instancia en la que la institución chilena podría cerrar el fichaje de uno de los nombres más singulares del actual mercado internacional.

Una trayectoria que comenzó de manera tardía

Detrás de la explosión mundial de Vozinha existe una carrera poco habitual. Nacido como Josimar José Évora Dias, el arquero comenzó su carrera profesional en el fútbol cerca de los 25 años, una edad tardía en comparación con la trayectoria habitual de muchos futbolistas.

Desde entonces, recorrió clubes de diferentes países y tuvo pasos por:

Angola.

Eslovaquia.

Chipre.

Portugal.

Moldavia.

Su recorrido lo llevó hasta el Grupo Desportivo de Chaves, en la Segunda de Portugal, desde donde llegó a la Copa del Mundo como un futbolista con experiencia, pero lejos de los niveles de exposición que alcanzaría después del torneo. La combinación entre una carrera iniciada tardíamente, un recorrido internacional por distintos países y una explosión mediática inesperada convierte a Vozinha en un caso singular dentro del fútbol mundial.