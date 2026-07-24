Por qué Colapinto no correrá la primera práctica del Gran Premio de Hungría

La Fórmula 1 se prepara para disputar el Gran Premio de Hungría, la última cita del calendario antes del tradicional receso de verano, y la actividad en el circuito de Hungaroring tendrá una particularidad para los seguidores de Franco Colapinto. El piloto argentino no estará al volante de su Alpine durante la primera sesión de entrenamientos libres, conocida como FP1, aunque su ausencia no responde a una decisión deportiva ni a un inconveniente físico, sino al estricto cumplimiento del reglamento vigente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

Durante los primeros 60 minutos de acción en pista, el monoplaza número 43 será conducido por el estonio Paul Aron, piloto de reserva de la estructura. La escudería Alpine decidió aprovechar el escenario húngaro para cumplir con una de las sesiones obligatorias destinadas a pilotos considerados rookies antes del receso de verano.

La exigencia de la FIA

De acuerdo con la normativa vigente en la máxima categoría del automovilismo, cada equipo de la parrilla tiene la obligación de otorgar cuatro sesiones de práctica por temporada a pilotos rookies, con dos jornadas correspondientes a cada uno de los corredores titulares.

En este caso, Alpine utilizará la primera práctica libre del Gran Premio de Hungría para que Paul Aron tenga su primera aparición oficial del año sobre el monoplaza número 43. De esta manera, el piloto estonio ocupará el lugar de Colapinto durante la primera hora de actividad y cumplirá con la primera de las dos jornadas obligatorias que corresponden al auto del argentino.

La decisión se enmarca, por lo tanto, en una disposición reglamentaria que deben cumplir los equipos de la Fórmula 1. La ausencia de Colapinto durante la FP1 no implica que haya quedado fuera del Gran Premio ni que su participación en el resto del fin de semana esté en duda.

Paul Aron tendrá su primera oportunidad oficial del año

Para Paul Aron, la sesión representará una oportunidad importante dentro de su preparación como piloto de reserva de Alpine. El estonio llegará a la primera práctica después de largas jornadas de trabajo en el simulador y podrá volver a ponerse al volante del A526 en una sesión oficial de Fórmula 1.

El propio piloto destacó la importancia de la oportunidad y expresó su entusiasmo por la posibilidad de participar en la actividad de pista.

"Tengo muchas ganas de ponerme al volante del A526 para mi primera sesión de Entrenamientos Libres 1 con el equipo esta temporada", manifestó Aron.

La participación del estonio le permitirá sumar experiencia directa con el monoplaza en un fin de semana de competencia, mientras que el equipo cumplirá con una de las obligaciones establecidas por la FIA para promover la participación de pilotos rookies en las sesiones de entrenamientos.

Colapinto volverá en la segunda práctica libre

La actividad del piloto argentino en el Gran Premio de Hungría comenzará a partir de la segunda práctica libre del viernes, prevista para las 12 horas de Argentina. Desde ese momento, Colapinto retomará el control de su monoplaza y completará el resto del fin de semana de competencia en el circuito de Hungaroring.

El cronograma para el argentino contempla, así, su regreso a la pista después de la primera sesión y su participación en las actividades posteriores del Gran Premio. La primera hora de entrenamientos quedará reservada para Aron, mientras que Colapinto volverá a tomar contacto con el auto en la FP2.

Más actividad después del Gran Premio

La participación de Franco Colapinto en Hungría no terminará con la bandera a cuadros del domingo. Una vez finalizado el Gran Premio, el piloto argentino continuará con actividad en el mismo circuito de Hungaroring como parte de los ensayos privados organizados por Pirelli.

Las pruebas postcarrera están programadas para el martes y el miércoles y tendrán como objetivo el desarrollo de los compuestos de neumáticos para la temporada 2027. En esos ensayos participarán Alpine, Audi y Aston Martin.

De esta manera, el fin de semana de Colapinto tendrá una particularidad desde el comienzo: el piloto argentino no estará en la primera sesión por una obligación reglamentaria que permitirá a Paul Aron ocupar su lugar durante los primeros 60 minutos de actividad. Sin embargo, el piloto de Alpine regresará al monoplaza en la FP2 y continuará con su participación durante todo el Gran Premio de Hungría.

Además, su agenda se extenderá más allá de la competencia oficial, con dos jornadas de pruebas privadas destinadas al desarrollo de los neumáticos que utilizará la Fórmula 1 en la temporada 2027. El circuito de Hungaroring será, así, el escenario de una agenda que combinará la actividad reglamentaria de los rookies, la competencia del fin de semana y los ensayos técnicos posteriores.