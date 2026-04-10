Alarma a 62 días del Mundial: Lautaro Martínez sufrió una nueva lesión muscular

La preocupación volvió a instalarse alrededor de Lautaro Martínez. A 62 días del Mundial, el delantero argentino sufrió una nueva lesión muscular, apenas cinco días después de haber regresado a la actividad con Inter de Milán, donde incluso había marcado un gol en el primer minuto de juego durante su reaparición.

Según la información oficial difundida por el club italiano, el atacante presenta una leve distensión muscular en la pantorrilla izquierda, la misma pierna en la que había padecido recientemente un desgarro. Aunque el comunicado indicó que "la evolución del delantero argentino será evaluada en los próximos días", de manera extraoficial se estima un plazo de recuperación de 15 días.

La noticia adquiere especial relevancia por el momento de la temporada y por la cercanía de la gran cita internacional, además de tratarse de una nueva molestia localizada en una zona muscular que ya venía siendo motivo de seguimiento.

Una nueva pausa tras un regreso prometedor

La nueva dolencia se produjo apenas días después de que Lautaro regresara a las canchas. Su vuelta había sido ante Roma, encuentro en el que fue titular, disputó 58 minutos y marcó un gol que parecía confirmar su buena recuperación.

Sin embargo, la exigencia competitiva volvió a exponer una dificultad física en la misma pierna. Esta vez se trata de una leve distensión en la pantorrilla izquierda, luego de haber superado un desgarro en el sóleo, aunque en otro sector del músculo.

Aquella lesión previa se había originado en febrero, durante un compromiso de Champions League ante Bodo Glimt, cuando el delantero debió abandonar el campo afectado por la molestia.

Los partidos que se perderá en la recta final

La baja del atacante obliga al cuerpo técnico del Inter a reorganizar una agenda cargada de compromisos decisivos. En principio, Lautaro no estaría disponible para una serie de encuentros importantes.

Entre los partidos que se perdería en esta nueva etapa de recuperación, aparecen:

Serie A ante Como - 12 de abril

Serie A ante Cagliari - 17 de abril

Copa Italia frente a Como - 21 de abril en San Siro

La planificación del cuerpo técnico apunta a tenerlo nuevamente a disposición para el compromiso del 26 de abril ante Torino, aunque su presencia dependerá exclusivamente de la evolución física en los próximos días.

El antecedente reciente

La preocupación no responde solo a esta nueva distensión, sino también al historial inmediato de lesiones musculares que viene arrastrando el delantero argentino.

En el partido ante Bodo Glimt, Lautaro había debido salir a los 61 minutos, situación que derivó en una ausencia prolongada tanto en el ámbito de clubes como en su participación internacional.