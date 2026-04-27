Alarma: Mbappé sufre una lesión y enciende la preocupación a 45 días del Mundial

A tan solo 45 días del comienzo del Mundial 2026, la preocupación se instaló de lleno en el entorno de la selección de Francia tras la confirmación de la lesión de su principal figura, Kylian Mbappé. El delantero del Real Madrid debió ser sustituido en el último partido de La Liga frente al Betis, lo que encendió las primeras alarmas.

Horas después, el club español confirmó el diagnóstico a través de un comunicado oficial difundido en sus canales institucionales. "Se le ha diagnosticado una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda", detallaron, aportando precisión sobre la dolencia que afecta al atacante.

El parte médico, sin embargo, no incluyó un tiempo estimado de recuperación, lo que incrementa la incertidumbre en torno a su disponibilidad para el certamen internacional. La cercanía del Mundial convierte cada día de evolución en un factor determinante.

Kylian Mbappé

Un seguimiento día a día

Desde el entorno del Real Madrid indicaron que el jugador "está pendiente de evolución", una formulación que refleja la cautela con la que se manejará su recuperación. El club adelantó que se realizará un monitoreo constante de la situación física del delantero, sin apresurar decisiones que puedan comprometer su estado.

La falta de un plazo concreto abre múltiples escenarios, entre ellos la posibilidad de que Mbappé no vuelva a disputar partidos oficiales antes del inicio del Mundial. Esta hipótesis, aunque no confirmada, comienza a tomar fuerza ante la proximidad del torneo y la naturaleza de la lesión muscular.

Para la selección francesa, la situación adquiere un peso aún mayor si se considera que Mbappé se prepara para disputar su tercer Mundial, consolidado como una de las figuras centrales del equipo.

La preocupación de Didier Deschamps

El impacto de la lesión no se limita al ámbito del club. En la estructura de la selección de Francia, la noticia repercute directamente en la planificación del entrenador Didier Deschamps, quien observa con inquietud la evolución de su principal referente ofensivo.

Este escenario se produce, además, en un contexto más amplio marcado por múltiples lesiones de relevancia en distintas selecciones. A medida que se acerca el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, varios equipos comienzan a perder piezas clave.

Entre los casos confirmados aparece el de Éder Militão, también integrante del Real Madrid. El defensor central de 28 años deberá someterse nuevamente a una operación por una lesión, lo que lo dejará fuera de competencia durante cinco meses, descartando su presencia en el torneo.

Otra baja de peso

El impacto de las lesiones también alcanza a la selección de Países Bajos, que perderá a una de sus figuras más prometedoras. Se trata de Xavi Simons, quien sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior y no podrá disputar el Mundial 2026.

La información fue confirmada por el periodista Fabrizio Romano, quien además precisó que el volante no volverá a jugar hasta 2027. La lesión implica no solo su ausencia en el torneo, sino también un prolongado proceso de recuperación.

Simons, compañero del argentino Cristian "Cuti" Romero en el Tottenham Hotspur, sufrió la lesión el sábado durante el encuentro ante el Wolverhampton por la Premier League. La gravedad del diagnóstico deja a Países Bajos sin una de sus piezas clave a pocos días del inicio de la competencia.

Un Mundial condicionado por las lesiones

A medida que se acerca el inicio del Mundial 2026, el panorama se complejiza para varias selecciones que ven afectadas sus estructuras por lesiones de peso. En este escenario, el caso de Mbappé adquiere una dimensión central, no solo por su rol en Francia, sino también por su influencia en el desarrollo general del torneo.

Los principales puntos que marcan este contexto son:

Lesión confirmada de Kylian Mbappé en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda.

en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda. Falta de plazo de recuperación definido , con seguimiento permanente.

, con seguimiento permanente. Posible ausencia de actividad previa al Mundial .

. Baja confirmada de Éder Militão por cinco meses.

por cinco meses. Lesión de Xavi Simons , quien no jugará hasta 2027.

, quien no jugará hasta 2027. Acumulación de bajas en distintas selecciones a semanas del torneo.

La cuenta regresiva hacia el Mundial avanza, pero lo hace en un clima de incertidumbre creciente. Las lesiones comienzan a reconfigurar el mapa competitivo incluso antes del inicio del certamen, dejando en suspenso el estado físico de varias de sus principales figuras.