Cerúndolo avanza con autoridad en Madrid: victoria contundente y pase a octavos

El tenista argentino Francisco Cerúndolo (16°) ratificó su gran momento en el circuito con una actuación convincente en el Masters 1000 de Madrid, donde derrotó con claridad al italiano Luciano Darderi (18°) para avanzar a los octavos de final. En un partido que se resolvió sin complicaciones, el argentino se impuso por 6-2 y 6-3, tras una hora y 14 minutos de juego.

El encuentro se desarrolló como un verdadero monólogo, con Cerúndolo dominando desde el inicio y marcando el ritmo del juego con precisión. Su rendimiento dejó en evidencia un nivel alto y sostenido, en línea con el momento de solidez que atraviesa en su carrera.

Dominio absoluto desde el inicio

El desarrollo del partido mostró una clara superioridad del argentino, que tomó rápidamente el control del marcador. En el primer set, Cerúndolo logró un quiebre en el segundo game que le permitió adelantarse con autoridad. A partir de allí, consolidó su ventaja y volvió a quebrar el saque de su rival para cerrar el parcial por 6-2.

En el segundo set, el guion se mantuvo sin grandes variaciones. Con un nuevo quiebre en el cuarto game, Cerúndolo volvió a marcar diferencias en el marcador. Luego, administró la ventaja con solvencia, manteniendo sus últimos tres turnos de saque para sellar el triunfo por 6-3.

Uno de los datos más destacados del partido fue el dominio absoluto en los momentos clave. Darderi no contó con ninguna oportunidad de quiebre a lo largo de todo el encuentro, lo que refleja la consistencia del servicio del argentino y su control en cada tramo del juego.

Entre los aspectos más relevantes del triunfo se destacan:

Marcador final : 6-2 y 6-3

: 6-2 y 6-3 Duración del partido : 1 hora y 14 minutos

: 1 hora y 14 minutos Quiebres de servicio : dos en el primer set y uno en el segundo

: dos en el primer set y uno en el segundo Oportunidades de quiebre para Darderi: ninguna

Lo que viene: un cruce exigente

Con este resultado, Cerúndolo se metió entre los 16 mejores del torneo, en el que representa el cuarto Masters 1000 de la temporada. En la próxima instancia deberá enfrentar al ganador del duelo entre el canadiense Félix Auger-Aliassime (3°) y el belga Alexander Blockx, cuyo partido está programado para no antes de las 12:10 del mediodía.

El desafío que se aproxima será clave para el argentino, que llega a Madrid con la necesidad de sostener un alto rendimiento. La exigencia responde a que defiende los puntos obtenidos el año pasado, cuando alcanzó las semifinales del certamen.

Presencia argentina en el torneo

La jornada también dejó otros resultados relevantes para los tenistas argentinos. En el cuadro femenino, Solana Sierra quedó eliminada en la tercera ronda tras caer por 6-4 y 6-3 ante la checa Karolina Pliskova.

Por su parte, la actividad continuará con otro representante nacional. Este martes, Tomás Etcheverry (25°) enfrentará al francés Arthur Fils (21°) en busca de un lugar en los cuartos de final, en un duelo que aparece como determinante para sus aspiraciones en el torneo.

Resultados destacados de la jornada

El Masters de Madrid dejó además una serie de partidos que completan el panorama del día:

Alexander Zverev (2°) vs Térence Atmane: no antes de las 15

vs Térence Atmane: no antes de las 15 Félix Auger-Aliassime (3°) vs Alexander Blockx: no antes de las 12:10

vs Alexander Blockx: no antes de las 12:10 Daniil Medvedev (7°) a Nicolai Budkov Kjaer: 6-3 y 6-2

a Nicolai Budkov Kjaer: 6-3 y 6-2 Flavio Cobolli (10°) vs Daniel Vallejo: no antes de las 13:20

vs Daniel Vallejo: no antes de las 13:20 Casper Ruud (12°) a Alejandro Davidovich Fokina (20°): 6-3 y 6-1

a Alejandro Davidovich Fokina (20°): 6-3 y 6-1 Karen Khachanov (13°) vs Jakub Mensik (23°): no antes de las 15:10

vs Jakub Mensik (23°): no antes de las 15:10 Francisco Cerúndolo (16°) a Luciano Darderi (18°): 6-2 y 6-3

a Luciano Darderi (18°): 6-2 y 6-3 Stefanos Stitsipas a Daniel Mérida: 6-4 y 6-2

Un presente que invita a ilusionarse

La actuación de Cerúndolo no solo le permitió avanzar de ronda, sino que también reafirma su consistencia competitiva en un torneo de máxima exigencia. Con un juego sólido, sin fisuras y con pleno control de las situaciones, el argentino se posiciona como un rival de cuidado en el cuadro.

De cara a los octavos de final, el desafío será sostener este nivel ante un oponente que, en cualquier caso, representará una exigencia mayor. Sin embargo, el rendimiento mostrado ante Darderi deja en claro que Cerúndolo atraviesa un momento que lo habilita a competir con confianza en las instancias decisivas del Masters de Madrid.