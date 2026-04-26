Colapinto desató una jornada histórica: velocidad, emoción y la locura de la multitud

En el norte de la capital, la ciudad de Buenos Aires fue escenario de una jornada que combinó velocidad, adrenalina y emoción colectiva, con un evento que quedará marcado como histórico. La exhibición protagonizada por Franco Colapinto, piloto de la escudería Alpine, generó un fuerte impacto entre los fanáticos del automovilismo, que se congregaron en una multitudinaria convocatoria en el circuito callejero montado en Palermo.

Minutos antes de las 13, Colapinto salió a pista a bordo del Lotus E20 de la temporada 2012, equipado con un motor Renault V8 y ploteado con los colores de Alpine. La escena, cargada de simbolismo y potencia, marcó el inicio de una experiencia única para miles de espectadores que aguardaban el momento.

El rugido del motor y la respuesta del público

La primera vuelta del piloto argentino estuvo atravesada por una combinación de maniobras de alta exigencia y despliegue técnico, que incluyeron aceleradas intensas y trompos que desataron el entusiasmo de los presentes. El estruendoso sonido del motor se convirtió en uno de los elementos centrales del espectáculo, generando una conexión inmediata con el público.

El evento no solo se destacó por el rendimiento del vehículo, sino también por la respuesta de la gente. Una multitud se acercó hasta Palermo para presenciar la exhibición, en un marco que superó todas las expectativas.

Antes de salir a pista, Colapinto expresó su sorpresa y emoción ante la magnitud de la convocatoria. En diálogo con TN, afirmó: "Estoy muy contento. ¿500 mil personas? ¿Ya tantas hay? Increíble, una locura. Gracias por venir a todos. Es un sueño hecho realidad".

Un día glorioso

La jornada estuvo estructurada en distintos momentos que fueron construyendo una narrativa de creciente expectativa. Tras la primera vuelta, se anunció una segunda salida a pista con un componente especial.

A las 14.30, Colapinto protagonizará una vuelta con el legendario Flecha de Plata, el auto que inmortalizó el quíntuple campeón mundial de Fórmula 1 Juan Manuel Fangio. Este segmento del evento suma un elemento histórico que conecta distintas generaciones del automovilismo argentino.

Más tarde, a las 15.15, el piloto volverá a girar con el Lotus E20 en lo que será la última vuelta acelerando el Fórmula 1. Finalmente, a las 15.55, regresará al circuito en una modalidad diferente: una recorrida a bordo de un bus descapotable, cerrando así una jornada de fuerte impacto visual y emocional.

El entorno familiar y la dimensión personal

El evento también tuvo un fuerte componente humano. Colapinto se presentó acompañado por su familia, que estuvo presente en Palermo durante toda la exhibición. Entre ellos, su mamá Andrea, su papá Aníbal y su abuela.

La emoción también fue compartida por su entorno más cercano. Su padre expresó: "Tengo una felicidad enorme, estoy emocionado. Que el pueblo argentino lo disfrute".

Este acompañamiento familiar aportó una dimensión adicional a la jornada, reflejando el impacto personal del evento para el piloto.

Un hito para el automovilismo argentino

La exhibición de Colapinto se inscribe como un hecho histórico: es la primera vez que un piloto argentino maneja un auto de Fórmula 1 por las calles de Buenos Aires. Este dato le otorga al evento una relevancia singular dentro del panorama deportivo nacional.

Como antecedente, se recuerda que en 2012 el australiano Daniel Ricciardo había estado a bordo de un Red Bull en una experiencia similar. Sin embargo, la participación de un piloto argentino en este contexto marca una diferencia sustancial en términos simbólicos y de identificación con el público.

Una jornada que quedará en la memoria

La exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires no solo representó un despliegue técnico y deportivo, sino también un fenómeno social que reunió a cientos de miles de personas en torno a una experiencia única. El rugido del motor, las maniobras en pista y la conexión con el público consolidaron un evento que, por su carácter histórico, se proyecta como un punto de referencia para el automovilismo argentino.