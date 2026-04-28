Copa Libertadores: Boca visita a Cruzeiro con la mira puesta en sellar su pase a octavos

Boca afrontará este martes un compromiso determinante en su camino dentro de la Copa Libertadores, cuando visite a Cruzeiro de Brasil por la tercera fecha del Grupo D. El encuentro se disputará desde las 21:30 en el Estádio Governador Magalhães Pinto, en un escenario que promete ser exigente tanto por el contexto como por la necesidad de ambos equipos.

El partido contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y será televisado por Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium. En cuanto al equipo arbitral, el uruguayo Esteban Ostojich será el encargado de impartir justicia, mientras que su compatriota Andrés Cunha estará a cargo del VAR.

Boca, líder y en su mejor momento

El presente de Boca es, sin matices, uno de los más sólidos entre los equipos que disputan el torneo continental. Bajo la conducción de Claudio Úbeda, el equipo no solo ha logrado resultados contundentes en la Copa Libertadores, sino que además atraviesa una racha destacada en el ámbito local.

En el plano internacional, el "Xeneize" lidera el Grupo D gracias a dos victorias consecutivas:

Triunfo 2-1 ante Universidad Católica de Chile

Victoria 3-0 frente a Barcelona de Ecuador

Estos resultados lo posicionan en lo más alto de la tabla y le permiten encarar este compromiso con la posibilidad concreta de encaminar su clasificación. En caso de sumar nuevamente de a tres, Boca quedará con "un pie y medio" en los octavos de final, consolidando un inicio ideal en el certamen.

A este contexto se suma su rendimiento en el Torneo Apertura, donde ya aseguró su lugar en los playoffs. En su última presentación, el equipo goleó 4-0 como visitante a Defensa y Justicia, un resultado que no solo reafirma su poder ofensivo, sino que también extiende su invicto a 14 partidos. Esta combinación de eficacia y regularidad fortalece su candidatura tanto a nivel local como continental.

Cruzeiro, obligado a reaccionar

El panorama para Cruzeiro es considerablemente más complejo. El conjunto brasileño tuvo un inicio irregular en la Copa Libertadores, con resultados que reflejan una campaña aún sin consolidarse.

En sus dos primeras presentaciones:

Derrotó como visitante a Barcelona de Ecuador

Cayó como local frente a Universidad Católica

Estos resultados lo ubican en la tercera posición del Grupo D con tres unidades, lo que lo obliga a sumar frente a Boca para no comprometer seriamente sus aspiraciones de clasificación. Una derrota en condición de local podría dejarlo en una situación delicada de cara a las fechas restantes.

El equipo dirigido por Artur Jorge sabe que necesita hacerse fuerte en casa y revertir la imagen dejada en su última presentación como local, donde no logró sostener el resultado.

Formaciones confirmadas

Para este encuentro, ambos entrenadores ya tienen en mente las posibles alineaciones con las que buscarán imponerse en un duelo que puede marcar el rumbo del grupo.

Cruzeiro:

Cunha

Moraes, Fabrício Bruno, Villalba, Moraes

Christian, Henrique

Gerson, Wanderson, Matheus

Villarreal

DT: Artur Jorge

Boca: