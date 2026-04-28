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Argentinos Juniors logró una remontada ante Huracán y quedó como escolta junto a River

El Bicho reaccionó y se impuso por 2-1 en Parque Patricios para seguir prendido arriba en la Zona B del Torneo Apertura.

28 Abril de 2026 00.18

Argentinos Juniors consiguió este lunes una gran victoria como visitante al vencer 2 a 1 a Huracán, en el estadio Tomás Adolfo Ducó, por la fecha 16 del Torneo Apertura 2026. El Globo había arrancado arriba con gol de Facundo Waller, pero el equipo de La Paternal reaccionó y se llevó tres puntos clave.

Huracán golpeó primero a los 12 minutos del primer tiempo, cuando Waller puso el 1-0 para el local. Sin embargo, Argentinos no se desordenó y encontró la igualdad a los 33 minutos, a través de Tomás Molina, quien aplicó la ley del ex para marcar el 1-1.

En el complemento, el Bicho terminó de concretar la remontada con el tanto de Morales, que selló el 2-1 definitivo y dejó a Huracán sin la posibilidad de asegurar su clasificación en esta jornada.

Con este resultado, Argentinos -ya clasificado- sumó un triunfo de mucho valor fuera de casa y se acomodó en el tercer puesto, mientras que Huracán deberá buscar en la última fecha el boleto a la próxima instancia del campeonato.

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Torneo Apertura 2026

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