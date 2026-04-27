El hijo de Zidane sufrió una escalofriante fractura y se perdería el debut del Mundial ante Argentina

El arquero Luca Zidane, hijo del histórico exfutbolista Zinedine Zidane, sufrió una lesión de gran gravedad en España que podría dejarlo fuera de uno de los compromisos más importantes del próximo calendario internacional.

El guardameta del Granada padeció una conmoción cerebral junto con una fractura de mandíbula y mentón durante la derrota de su equipo frente al Almería. El incidente ocurrió tras un fuerte choque con el jugador brasileño Thalys, una acción que obligó a la inmediata intervención médica posterior al encuentro.

El impacto físico del episodio no solo generó preocupación en el cuerpo técnico del club, sino que además encendió las alarmas en el entorno de la selección de Argelia, que lo considera una pieza clave dentro de su estructura.

Diagnóstico médico y decisiones críticas en curso

Según la información oficial brindada por el club español, los estudios médicos realizados confirmaron la gravedad de la lesión sufrida por el arquero.

A partir de este diagnóstico, se abrió un escenario de decisión médica que será determinante para su futuro inmediato. Luca Zidane deberá definir junto al cuerpo médico si la recuperación podrá llevarse adelante sin intervención quirúrgica o si, por el contrario, deberá pasar por el quirófano.

Este último escenario implicaría consecuencias directas de gran impacto:

Posible ausencia hasta el final de la temporada

Riesgo de quedar descartado para el Mundial 2026

Extensión del proceso de recuperación más allá de los plazos deportivos inmediatos

La incertidumbre médica convierte su situación en una de las más sensibles dentro del panorama del equipo argelino y del propio Granada.

Una baja sensible para el proyecto de Argelia

La posible ausencia de Luca Zidane representa un golpe significativo para la selección de Argelia, donde el arquero había logrado consolidarse como una figura importante bajo la conducción del entrenador Vladimir Petkovic.

Su rendimiento reciente había reforzado su rol dentro del equipo nacional. Los datos de su participación reflejan su importancia en el esquema:

Fue titular en 4 de los 5 partidos de la última Copa África

de la última Participó en el reciente empate sin goles ante Uruguay

Estos antecedentes lo posicionaban como una pieza de confianza en la estructura defensiva del equipo, especialmente de cara a la cita mundialista.

El impacto en la planificación del Mundial 2026

El escenario se vuelve aún más complejo considerando el contexto competitivo inmediato. La selección de Argelia tiene programado su debut en el Mundial 2026 frente a la Selección Argentina, un partido previsto para el 16 de junio en Kansas City.

La posible baja de su arquero titular obliga al cuerpo técnico a replantear la planificación estratégica del encuentro, especialmente en una posición clave como la del guardameta.

En este marco, el entrenador Vladimir Petkovic ya analiza alternativas para reemplazar a Luca Zidane en caso de que no logre recuperarse a tiempo.

Los principales candidatos que emergen como opciones son:

Anthony Mandréa , considerado el arquero con mayor experiencia internacional dentro del grupo disponible

, considerado el arquero con mayor experiencia internacional dentro del grupo disponible Melvin Mastil, un guardameta con menor recorrido en la selección, pero que aparece como alternativa viable dentro del plantel

La decisión final dependerá tanto del avance médico de Zidane como del rendimiento de estos posibles reemplazantes en la preparación previa al torneo.

Un desenlace abierto que marca la previa mundialista

La situación de Luca Zidane se mantiene en evolución constante, con un futuro inmediato condicionado por la decisión médica que se tome en los próximos días. Su estado físico no solo afecta a su club en España, sino que también impacta de manera directa en la planificación de Argelia para uno de los partidos más exigentes de su calendario mundialista.

Con la posibilidad real de perderse tanto el cierre de la temporada como el Mundial 2026, el arquero enfrenta un escenario de máxima incertidumbre deportiva. Mientras tanto, el equipo nacional ajusta sus alternativas para llegar con respuestas al debut frente a Argentina, en un contexto donde cada decisión puede resultar determinante.