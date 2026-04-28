Una locura: un streamer argentino abrió 14 mil figuritas y encontró la de Lionel Messi

En la antesala del lanzamiento oficial del álbum de figuritas del Mundial 2026, el streamer argentino Spreen protagonizó un episodio que rápidamente se volvió viral. Con una apuesta ambiciosa y un objetivo claro, el creador de contenido decidió comprar 14 mil figuritas y transmitir en vivo el proceso de apertura, con la meta de completar la colección en menos de 24 horas.

El reto no solo implicaba una inversión significativa y una logística compleja, sino también un componente simbólico: convertirse en el primer argentino, e incluso el primero en el mundo, en completar el álbum antes de su llegada oficial al mercado.

Durante la transmisión, el propio streamer explicó su motivación con claridad: "Hoy voy a llenar el álbum del Mundial en menos de 24 horas. Y no solo eso: quizás soy el primero de Argentina y en el mundo en lograr eso. Me puse el objetivo de ser el primero de todos".

Cómo consiguió las figuritas

Uno de los aspectos más llamativos del episodio fue el acceso anticipado a las figuritas, teniendo en cuenta que el lanzamiento oficial en Argentina está previsto para el jueves 30 de abril. La empresa Panini, encargada de la comercialización del producto, ya había anunciado esa fecha como el inicio de la venta en el país.

Sin embargo, Spreen logró adelantarse al resto de los fanáticos gracias a una gestión particular. Según relató durante el streaming, las figuritas fueron adquiridas en Uruguay y trasladadas especialmente para este desafío.

"Las figuritas todavía no salieron en Argentina, probablemente no las encuentren en los kioscos. Esto lo tengo porque alguien fue a Uruguay a buscarme todas las figuritas, ja. Perdón a la gente de Uruguay que les robé todas las figuritas, las necesitaba para tener todas las cajas", explicó.

Este detalle no solo evidencia la anticipación con la que accedió al material, sino también la dimensión logística detrás de la iniciativa.

Apareció la figurita de Messi

El punto más alto de la transmisión llegó con la aparición de la figurita de Lionel Messi, el cromo más buscado por los fanáticos. Según detalló el propio streamer, fue necesario abrir alrededor de 500 paquetes para encontrarla.

El instante quedó registrado en vivo y fue acompañado por una reacción cargada de entusiasmo: "¡Leo Messi! ¡Sí! ¡El Diez! ¡El capitán! Me acaba de salir Lionel Andrés Messi, gente. Es el sobre n°500 y nos salió Messi".

la micha le hizo caso pero después lo ignoro por completo JSKAJ pic.twitter.com/APWluSGvZ1 — Lunii🔸 (@LuniiSpr) April 28, 2026

Este momento adquiere un valor particular en el contexto del Mundial 2026, ya que, según se desprende de la expectativa general, podría tratarse de la previa del último Mundial del capitán argentino, lo que aumenta el interés por su figurita dentro de la colección.

Un gesto con seguidores en medio del desafío

En paralelo al desarrollo del reto, Spreen también decidió interactuar con su entorno de una manera directa. Durante la jornada, el streamer repartió algunos álbumes físicos a personas con las que se cruzó en la calle, ampliando así el alcance de la experiencia más allá de la pantalla.

Este gesto sumó un componente adicional al evento, integrando a otros fanáticos en la previa del lanzamiento oficial.

El álbum del Mundial 2026

El álbum de figuritas del Mundial 2026 llegará oficialmente a la Argentina el jueves 30 de abril, marcando el inicio de una nueva fiebre entre los coleccionistas y seguidores del fútbol.

El torneo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio, tendrá características inéditas que también se reflejan en la colección.

Entre los datos técnicos más relevantes del álbum se destacan:

112 páginas en total

48 selecciones participantes

Primera edición con 48 equipos en la competencia

Siete figuritas por sobre

Desde la marca Panini anticiparon que se tratará de "la colección más grande de la historia", en línea con la expansión del torneo y la cantidad de equipos involucrados.