Aldosivi y Estudiantes de Río Cuarto quedaron a mano en Mar del Plata

Aldosivi y Estudiantes de Río Cuarto protagonizaron un aburrido empate sin goles en Mar del Plata, por la decimo tercera fecha del Torneo Apertura, y se complican cada vez más con la zona de descenso.

El encuentro, correspondiente a la Zona B, se llevó a cabo en el Estadio José María Minella y contó con el arbitraje de Nicolás Lamolina.

Con este resultado, tanto el "Tiburón" como el "Celeste" se mantienen en las últimas posiciones de la Zona B, ya que el equipo marplatense tiene seis puntos y el de Córdoba, solo cinco.

En la próxima fecha, Aldosivi visitará el viernes a Belgrano de Córdoba, mientras que Estudiantes de Río Cuarto recibirá un día después a Barracas Central.