Aldosivi se hizo fuerte en Mar del Plata y derrotó a Atlético Tucumán

Aldosivi le ganó por 1-0 al Atlético Tucumán de Julio Falcioni por la décima fecha del Torneo Clausura 2026, resultado que le dio una ayuda a River para que momentáneamente se quede en el octavo puesto de la Zona B.

Tomás Fernández fue el encargado de darle la tan ansiada e importante victoria al "Tiburón", a los 11 minutos del segundo tiempo, tras una jugada desde la derecha en conjunto con su compañero Santiago Moya, en el partido disputado en el estadio José María Minella.

En la anterior fecha, Aldosivi fue derrotado en la visita a Independiente Rivadavia por 4-3 en el estadio Bautista Gargantini en Mendoza; por su lado, Atlético Tucumán llega tras perder con River en el Monumental, pero clasificando a las semifinales de la Copa Argentina, precisamente ante Independiente Rivadavia por 3-2 en penales luego del empate 1-1 en el tiempo regular.

En el partido, la primera la tuvo la visita, con un tiro libre de Lautaro Godoy, que pasó cerca del ángulo del arquero del equipo de Mar del Plata. El "Tiburón" tuvo la suya en los pies de Fernández con un remate tras un buscapie de Nicolás Gaitán.

A los 18 de la primera parte, Lucas Castro estrelló su remate al costado del palo del arquero del "Decano", Luis Ingolotti, luego de una buena combinación desde la derecha.

En el complemento, a los 8 minutos, Tomás Fernández tuvo el primer gol, pero Ingolotti se estiró con todo el cuerpo achicando las posibilidades del delantero; pero Fernández tuvo revancha, a los 11, desde la derecha con una jugada en conjunto con Moya, remató de primera para abrir el marcador con el único tanto del partido que le dio la victoria al equipo dirigido por Javier Sanguinetti.

A 3 minutos de los 40, el local consiguió ampliar el marcador, pero el VAR, comandado por Sebastián Habib, llamó al árbitro del encuentro, Sebastián Zunino, quien anuló el gol por fuera de juego de Leonardo Sigali.

En la próxima fecha, la cual se disputa casi al finalizar la ventana de amistosos de la FIFA, Aldosivi deberá visitar a Huracán el sábado 03 de octubre en el estadio Tomás Adolfo Ducó; mientras que Atlético Tucumán deberá enfrentarse a Barracas Central en el estadio Monumental Presidente José Fierro.