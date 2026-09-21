Video: Messi presentó la camiseta que usará en su despedida de la Selección

A pocos días de su último encuentro con la Selección argentina, Lionel Messi presentó la camiseta especial que utilizará durante su despedida de la Albiceleste.

El capitán publicó un video en su cuenta oficial de Instagram en el que mostró el nuevo modelo y acompañó las imágenes con una frase que sintetizó el significado que tiene para él esta última presentación con el seleccionado: "Último partido... Una camiseta para toda la vida".

La publicación del astro rosarino rápidamente se viralizó entre los fanáticos y generó miles de comentarios de sus seguidores. La presentación del modelo se produjo en la previa de un encuentro que estará marcado por la despedida del Diez y por la expectativa generada alrededor de su última actuación con el equipo nacional.

El diseño exhibido tiene al celeste como color predominante y presenta una franja vertical blanca que atraviesa el centro de la camiseta. Tanto el nombre de Messi como el dorsal aparecen en color dorado, otro de los elementos distintivos del modelo que utilizará durante la jornada de despedida.

El Monumental será el escenario de la despedida

Después de confirmar su retiro de la Albiceleste, Messi tendrá su última presentación con el seleccionado el próximo 6 de octubre, cuando Argentina enfrente a Benín en el Monumental.

El encuentro será un amistoso correspondiente a la próxima fecha FIFA y tendrá como principal atractivo la despedida del capitán argentino. La jornada estará acompañada por la presencia de varios de los futbolistas que integraron el plantel campeón del mundo en Qatar 2022. Entre los convocados estarán Ángel Di María, Nicolás Otamendi y Rodrigo De Paul, además de otros integrantes de aquel seleccionado.

La presencia de los campeones del mundo formará parte de una jornada que se espera tenga una fuerte carga emotiva, especialmente por tratarse de la última vez que Messi vestirá oficialmente la camiseta de la Selección argentina en el marco del encuentro anunciado.

Expectativa entre los hinchas

La expectativa por el partido también se refleja en la demanda de entradas. Se espera que el Monumental esté repleto para acompañar a Messi en su despedida.

Las entradas comenzarán a venderse este martes 22 de septiembre desde las 18, a través de la plataforma Deportick. La venta generará una importante expectativa entre los hinchas, con miles de fanáticos previstos en la fila virtual para intentar conseguir un boleto para el encuentro del 6 de octubre.

El partido ante Benín tendrá así dos dimensiones centrales: será una nueva presentación de la Selección argentina durante la fecha FIFA y, al mismo tiempo, marcará la despedida de Messi del equipo nacional.

La camiseta presentada por el Diez se suma a ese escenario como un elemento especialmente vinculado con la jornada. Su diseño celeste, la franja blanca central y los detalles dorados acompañarán al capitán durante su último partido con la Albiceleste.

Una fecha FIFA con tres amistosos

La despedida de Messi se producirá dentro de una fecha FIFA que contempla tres amistosos para la Selección argentina. El calendario establecido es el siguiente:

30 de septiembre: Argentina vs. Bolivia, en el Mario Alberto Kempes .

Argentina vs. Bolivia, en el . 3 de octubre: Argentina vs. Burkina Faso, en el Monumental .

Argentina vs. Burkina Faso, en el . 6 de octubre: Argentina vs. Benín, en el Monumental. Será la despedida de Lionel Messi.

De esta manera, el encuentro frente a Benín será el cierre de esta serie de amistosos y tendrá como particularidad la última presentación del capitán con la Selección.

Antes, Argentina enfrentará a Bolivia el 30 de septiembre en el Mario Alberto Kempes y luego jugará ante Burkina Faso el 3 de octubre en el Monumental. Tres días después, nuevamente en el estadio de Núñez, llegará el turno del amistoso frente a Benín.