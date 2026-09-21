Accidente en los Suramericanos: ciclista brasileña se cayó y le pasaron por encima

La competencia de ciclismo de pista de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 tuvo un momento de fuerte preocupación durante la prueba de tempo del ómnium femenino, cuando la ciclista brasileña Nicolle Wendy sufrió una caída y quedó tendida sobre la pista. Dos competidoras que circulaban inmediatamente detrás no tuvieron margen para esquivarla y terminaron pasando por encima de ella con sus bicicletas.

El accidente se produjo cuando faltaban 19 vueltas para finalizar la competencia y generó una interrupción momentánea de la actividad en el Invencible Velódromo de Rafaela. La brasileña fue la competidora más afectada y recibió asistencia médica durante varios minutos, mientras el estado físico de la atleta generaba incertidumbre entre el público y los equipos presentes.

Según la descripción del episodio, la caída se produjo en la recta de la pista, antes del curvón del velódromo, en el sector ubicado debajo de la pantalla y del lado derecho de la cancha, donde se encuentran agrupadas las banderas.

El contacto que desencadenó la caída

El incidente comenzó cuando Wendy intentó superar a la corredora que encabezaba el pelotón. Durante esa maniobra, la rueda delantera de la brasileña rozó la rueda trasera de su rival.

El contacto provocó que perdiera el control de la bicicleta y terminara impactando violentamente contra el piso. La situación se volvió todavía más compleja debido a que dos ciclistas que venían inmediatamente detrás tampoco tuvieron tiempo suficiente para frenar o modificar su trayectoria.

Las dos competidoras terminaron pasando por encima de Wendy con sus bicicletas. Ambas también sufrieron caídas, aunque de acuerdo con la información disponible, sus consecuencias fueron de menor relevancia. La caída afectó especialmente a las piernas de la ciclista brasileña, que fueron alcanzadas por las bicicletas de las otras competidoras.

¡IMÁGENES SENSIBLES!



Durísimo accidente en la prueba de ciclismo de pista, donde la brasileña Nicolle Borges se llevó la peor parte.



Tras ser atendida por varios minutos, logró ponerse de pie y volvió a subirse a una bicicleta.#JuegosSuramericanosEnDSPORTS pic.twitter.com/RDZIaLYyAx — DSPORTS (@DSports) September 21, 2026

La asistencia médica generó preocupación

Tras el accidente, los servicios médicos ingresaron rápidamente a la pista para asistir a Wendy. La ciclista permaneció durante varios minutos en observación, mientras se evaluaba su estado físico.

En los primeros instantes, la falta de movimiento de la brasileña generó preocupación e incluso la impresión de que podía haber perdido el conocimiento. Sin embargo, poco después logró ponerse de pie por sus propios medios. Finalmente, Wendy se retiró caminando de la pista, acompañada por integrantes de la delegación brasileña.

El episodio provocó una pausa en la competencia y una ola de preocupación entre quienes se encontraban en el recinto. La atención estuvo concentrada durante esos minutos en las tres corredoras involucradas en el accidente.

Cortés y Abreu también pudieron continuar

Las otras dos ciclistas involucradas también lograron recuperarse del golpe. La corredora chilena Cortés volvió a subirse a su bicicleta y continuó con la carrera. Lo mismo hizo la venezolana Abreu.

Una vez que las tres competidoras estuvieron nuevamente en condiciones de competir, la prueba pudo reanudarse. El desarrollo posterior de la competencia permitió despejar parte de la incertidumbre generada por el accidente. A pesar de la violencia de la caída y de las impactantes imágenes registradas en la pista, las protagonistas pudieron volver a la actividad.

Wendy terminó quinta pese al accidente

Después del episodio, la ciclista brasileña logró completar la competencia. Nicolle Wendy terminó en el quinto lugar de la clasificación general de la prueba.

El resultado adquiere particular relevancia dentro de una jornada marcada por el accidente que protagonizó y por los minutos de incertidumbre que se vivieron en el velódromo. La victoria en la prueba de tempo correspondió a la colombiana Lina Hernández, mientras que la corredora chilena Cortés finalizó segunda y la argentina Julieta Benedetti completó el podio en la tercera posición.

De esta manera, pese al fuerte golpe sufrido durante la competencia, Wendy pudo reincorporarse a la actividad y completar la prueba, cerrando su participación en el quinto lugar.

Del impacto a la continuidad

El accidente protagonizado por Nicolle Wendy se convirtió en uno de los momentos más dramáticos de la jornada en Rafaela. La caída, el impacto contra la pista y el posterior paso de dos bicicletas por encima de la corredora brasileña provocaron una escena de fuerte tensión.

La respuesta médica fue inmediata y permitió evaluar durante varios minutos el estado de Wendy. La ciclista finalmente pudo levantarse y retirarse caminando, acompañada por integrantes de su delegación.

Cortés y Abreu también pudieron recuperarse y regresar a la competencia. Con las tres nuevamente en condiciones de continuar, la prueba se reanudó.

El episodio terminó, así, con las protagonistas nuevamente sobre sus bicicletas y con Wendy completando la prueba en el quinto puesto de la clasificación general. La jornada continuó con la victoria de Lina Hernández en el tempo, seguida por Cortés y Julieta Benedetti.

Más allá de la conmoción provocada por las imágenes del accidente y de los momentos de preocupación que se vivieron en el Invencible Velódromo de Rafaela, las tres competidoras lograron reponerse y continuar con la competencia, cerrando un episodio que interrumpió brevemente una de las pruebas del ciclismo de pista de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.