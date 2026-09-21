Boca ya tiene fechas para las semifinales de la Sudamericana

La Conmebol dio a conocer las fechas y horarios de las semifinales de la Copa Sudamericana, instancia en la que Boca enfrentará a Vasco da Gama después de haber superado a San Pablo. El anuncio oficial estableció el cronograma de los encuentros que definirán a uno de los finalistas de la competencia.

El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena comenzará la serie como local. La ida frente a Vasco da Gama se disputará el martes 13 de octubre a las 21:30 horas en La Bombonera. Una semana después llegará el turno de la revancha, prevista para el 20 de octubre a la misma hora, aunque todavía resta determinar el estadio donde se jugará el encuentro en Río de Janeiro.

La definición de la sede del segundo partido se encuentra directamente relacionada con las condiciones establecidas por la Conmebol para los estadios que albergan las semifinales. En ese escenario, Vasco da Gama deberá trasladar su localía fuera de San Januario.

La serie tendrá como objetivo conseguir un lugar en la final de la Copa Sudamericana del 21 de noviembre en Colombia. Para Boca, además, significará atravesar dos semanas de octubre con una importante acumulación de partidos, tanto por la competencia internacional como por el Torneo Clausura.

La serie de Boca en la Copa Sudamericana

El recorrido del Xeneize en la competencia comenzó después de su eliminación de la fase de grupos de la Copa Libertadores. A partir de entonces, el equipo logró encarrilar buenos rendimientos en las diferentes series eliminatorias de la Sudamericana.

En ese camino, Boca eliminó a O´Higgins por penales, luego dejó atrás a Recoleta con contundencia y finalmente consiguió superar a San Pablo en el Morumbí, resultado que le permitió instalarse entre los cuatro mejores de la competencia.

Ahora, el rival será Vasco da Gama, en una semifinal que comenzará en Buenos Aires y tendrá su definición en Río de Janeiro, aunque todavía sin escenario confirmado.

Del otro lado del cuadro aparecen Atlético Mineiro y Montevideo City Torque, que también disputarán una serie por un lugar en la final. La ida entre ambos está programada para el 14 de octubre en Belo Horizonte, mientras que la revancha se jugará en Uruguay.

El problema de la sede en Río de Janeiro

La principal incógnita que todavía permanece abierta es dónde recibirá Vasco da Gama a Boca en el partido de vuelta. El estadio San Januario, habitual escenario del conjunto carioca, no puede ser utilizado para esta instancia debido a que no alcanza la capacidad mínima exigida por la Conmebol.

El reglamento establece que los estadios destinados a las semifinales deben contar con al menos 30.000 localidades. San Januario, en cambio, tiene una capacidad de 20.000 espectadores, por lo que no reúne el requisito establecido para albergar el encuentro.

Ante esta situación, aparecen dos alternativas dentro de Río de Janeiro: el Maracaná y el estadio del Botafogo. Sin embargo, Vasco da Gama tiene como principal objetivo conseguir que el partido frente a Boca se dispute en el mítico Maracaná.

El club brasileño analiza incluso la posibilidad de recurrir a la justicia para lograr utilizar ese estadio en caso de que Flamengo o Fluminense se nieguen a cederlo. De esta manera, la elección del escenario de la revancha todavía constituye uno de los aspectos pendientes de la semifinal.

Un octubre cargado para el Xeneize

La confirmación de las fechas de la Sudamericana permite observar el exigente calendario que tendrá Boca durante octubre. El equipo deberá afrontar seis partidos a lo largo del mes, combinando compromisos por el Torneo Clausura y la competencia internacional.

El cronograma informado es el siguiente:

4 de octubre: Boca vs. Unión, de local, por el Torneo Clausura.

Boca vs. Unión, de local, por el Torneo Clausura. 11 de octubre: Instituto vs. Boca, de visitante, por el Torneo Clausura.

Instituto vs. Boca, de visitante, por el Torneo Clausura. 13 de octubre: Boca vs. Vasco da Gama, de local, por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana.

Boca vs. Vasco da Gama, de local, por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana. 18 de octubre: Boca vs. Talleres, de local, por el Torneo Clausura.

Boca vs. Talleres, de local, por el Torneo Clausura. 20 de octubre: Vasco da Gama vs. Boca, de visitante, por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana.

Vasco da Gama vs. Boca, de visitante, por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana. 25 de octubre: Independiente vs. Boca, de visitante, por el Torneo Clausura.

La particularidad del calendario está dada por la cercanía entre los compromisos. Después de enfrentar a Instituto el 11 de octubre, Boca recibirá a Vasco da Gama apenas dos días después, el 13, para abrir la semifinal. Luego tendrá el compromiso frente a Talleres el 18, antes de viajar para disputar la revancha internacional el 20 de octubre.