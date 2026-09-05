Aldosivi superó a Banfield y se ilusiona con la permanencia

Aldosivi sorprendió a propios y extraños en el inicio del ciclo del entrenador Javier Sanguinetti y dominó a gusto su partido ante Banfield, a quien derrotó por 3-1 en la octava fecha de la zona B del Torneo Clausura 2026.

Los goles del local en el estadio José María Minella fueron convertidos por el defensor Renzo Malanca, en contra a los 34 minutos del primer tiempo, y un doblete del atacante Andrés Vombergar, en 42 del primero y 7 del segundo parcial, mientras que el descuento de la visita fue por medio del penal del delantero Matías Hernández, a los 6 del complemento.

El triunfo permitió que el "Tiburón" salga del último puesto del grupo A y de la tabla anual, al llegar a cinco y 13 puntos respectivamente, mientras que el equipo de Pedro Troglio sigue en caída libre y marcha duodécimo, con siete unidades.

En la próxima fecha, el conjunto marplatense deberá visitar a Independiente Rivadavia, el sábado 12 de septiembre a las 14:45, mientras que Banfield tendrá una semana cargada: el miércoles 9 juega ante Riestra por los cuartos de la Copa Argentina, desde las 19:00, y luego recibirá a Barracas Central el lunes 14, al mismo horario, por la novena jornada del Clausura.

Aldosivi lució completamente renovado en el inicio del ciclo del "Archu" Sanguinetti, curiosamente uno de los máximos ídolos del club al que esta tarde enfrentó, y fue dominante, ofensivo y con gran peso en el juego aéreo, para sumar su primer triunfo por el torneo local tras 23 fechas.

En un partido que había comenzado parejo, el "Taladro" tuvo una jugada de mucho peligro en pies de Malanca, quien no pudo definir con comodidad desde el área chica cuando iban 17 minutos, pero lentamente el local comenzó a acercarse al arco del guardameta Diego "Ruso" Rodríguez, que tuvo algunas atajadas pero mostraba grandes problemas para contener la pelota.

El primer gol del partido llegó a los 33 minutos, con un córner al segundo palo excelente del destacado mediocampista Nicolás Gaitán, que tomó muchísimo efecto y le llegó a la cabeza al volante Lucas Castro: el exjugador de Gimnasia metió la pelota en el área y la misma dio en el cuerpo de Malanca antes de cruzar la línea de gol.

Además, a los 41 minutos, Vombergar se asoció con el volante Martín García y recibió un centro con el que dejó al descubierto las enormes falencias defensivas de la visita, ya que el goleador pudo entrar al área libre de marca y meter un buen cabezazo cruzado para el 2-0.

El conjunto visitante parecía despertarse en el inicio del segundo tiempo, con un cambio ofensivo y un rápido penal que Matías Hernández cambió por gol a los seis minutos del complemento, pero de nada sirvió.

En el saque del medio, el equipo marplatense pudo volver a sacar diferencias por la banda derecha a partir del centro del delantero Tomás Fernández para Vombergar, que se aprovechó de la marca endeble del lateral Santiago López García y, con un frentazo potente, hizo delirar a todo el público local, que se ilusiona con la permanencia en Primera a ocho fechas del final del certamen.