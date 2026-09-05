Los Pumas igualaron un partido vibrante con Australia en Mendoza

La Selección Argentina de rugby, Los Pumas, reaccionó a tiempo y empató 28-28 frente a Australia, en el segundo test match de la serie contra el conjunto oceánico, disputado esta tarde en el estadio Malvinas Argentinas de esta ciudad.

Este fue el último partido del año como local para Los Pumas, que se preparan con miras al Mundial del año próximo, a jugarse precisamente en Australia.

En el primer encuentro de la serie, disputado la semana pasada en la cancha de Gimnasia de Jujuy, el equipo australiano había ganado por 27 a 21.

Los Pumas mejoraron su imagen con respecto a la caída del fin de semana anterior y llegaron a estar 14-0 abajo en el marcador, pero dieron vuelta esa desventaja y llegó al tramo final del encuentro con grandes posibilidades de ganar, pero los Wallabies mostraron su carácter inquebrantable y alcanzaron la igualdad en un cierre dramático, bajo una intensa llovizna.

Dos tries, uno de Harry Wilson y otro de Max Jorgensen, más las correspondientes conversiones de Ryan Lonergan le dieron a los australianos una ventaja que parecía indescontable para Los Pumas al promediar la primera parte. Sin embargo, el equipo albicelesre reaccionó rápido y gracias un try de Pablo Matera -más la conversión de Mariano Carreras- le dio esperanza.

Y sobre el cierre del primer tiempo, una corrida de Ignacio Mendy terminó en try de Los Pumas, y tras la conversión de Carreras el marcador quedó igualado.

Pero en el arranque del complemento Fraser McReigth anotó otro try para Australia, que volvió a tomar el contro del encuentro y estiró la diferencia a 21-14 ya que Lonergan mantuvo la punteria y anotó la conversión. Sin embargo, Los Pumas también llegaron enseguida al in goal con un try de Ignacio Ruiz, convertido por Carreras, para igualar otra vez el score.

En el tramo final el equipo argentino, empujado por el público pasó al frente con otra gran jugada de Matera, sin embargo, los Wallabies otra vez emparejaron el resultado, y tras la salida de Carreras todo fue nerviosismo para el equipo argentino, que aguantó los embates de su rival y se llevó un valioso empate.