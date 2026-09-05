Gimnasia derrotó a Tigre y se mantiene firme en los playoffs

Gimnasia de La Plata recibió a Tigre por la octava fecha de la Liga Profesional y logró un importante triunfo por 2 a 1 que lo hace ilusionar con la clasificación a la Copa Libertadores por la tabla anual. El Tripero se impuso con los tantos de Germán Conti y de Agustín Auzmendi, de penal. A su vez, el empate parcial para el Matador había sido de Ignacio Russo.

Con esta, es la segunda victoria consecutiva que logra el equipo de Ariel Pereyra, ya que la fecha anterior consiguió el mismo resultado ante Rosario Central. De esta manera, el elenco platense suma 41 puntos en la tabla anual e iguala la línea de Boca y Vélez, aunque se ubica por debajo de ambos equipos por la diferencia de gol. Precisamente el Xeneize tiene el último puesto clasificatorio a la Copa Libertadores.

En cuanto a la clasificación en la Zona B del Torneo Clausura, Gimnasia quedó como escolta con 15 unidades, al igual que Sarmiento de Junín. El líder continúa siendo Argentinos Juniors, con 16 puntos. Tigre, por su parte, arrastra dos encuentros consecutivos sin conocer el triunfo, ya que en la fecha anterior empató ante Barracas Central. Pese a eso, continúa en zona de clasificación a los playoffs con 12 unidades, pero no logra escalar hasta los puestos para entrar en la Copa Sudamericana.

El trámite del encuentro en el Bosque fue parejo, con un Gimnasia que intentó ser protagonista desde el arranque. A los 15 de la primera mitad, tuvo un penal para adelantarse pero Nacho Fernández no logró vencer a Felipe Zenobio, de gran intervención. Sobre el cierre del primer tiempo, Germán Conti apareció con un gran cabezazo y puso el 1 a 0 parcial para el local.

Ya en la segunda parte, la cosa parecía complicarse para los dirigidos por el Pata Pereyra. Tal es así que, apenas cinco minutos de haber vuelto de los vestuarios, Ignacio Russo aprovechó su oportunidad y convirtió el empate. Tigre creció ante un Gimnasia que había bajado una marcha desde el ritmo y desde lo futbolístico.

A pesar del cimbronazo, nuevamente el Lobo intentó imponer condiciones jugando en casa y el duelo volvió a ser pareja, con chances para ambos. Finalmente, el resultado se quebró cuando Zenobio, en su afán de rechazar, cometió penal. Y Auzmendi volvió a poner al frente a Gimnasia desde los 12 pasos, a los 22 minutos del segundo tiempo.

A pesar del esfuerzo, Tigre no pudo igualar las cosas y los tres puntos se quedaron en casa. En la siguiente fecha, Gimnasia visitará a Argentinos Juniors en una chance única no solo para intentar ser primero en la Zona B sino también para acotar distancias en la clasificación a la Copa Libertadores. El duelo será en la Paternal, el próximo domingo a las 17 hs. Por su parte, el elenco conducido por Diego Dabove recibirá a Rosario Central en Victoria, el mismo domingo desde las 14.45hs.