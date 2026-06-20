Alemania se lo dio vuelta a Costa de Marfil y se aseguró la clasificación

La selección de Alemania reaccionó sobre el final y se impuso 2-1 a Costa de Marfil, por la segunda fecha del Grupo E del Mundial 2026, para asegurarse la clasificación a los 16avos de final.

Los goles los hizo Deniz Undav a los 24 y a los 49 del segundo tiempo, mientras que Franck Kessié había abierto el marcador a los 30 del primero para el combinado del país africano, en el partido que se jugo en el estadio BMO Field, de Toronto.

En el primer tiempo Alemania avisó con un gol de Aleksandar Pavlovi, que fue anulado por falta en ataque ante el arquero rival, Yahia Fofana.

Costa de Marfil, por su parte, sorprendió a los 30 minutos a través de Kessié, quien convirtió tras encontrarse con la pelota en las puertas del área chica después de un rebote.

Minutos más tarde volverían a anular un gol alemán. Esta vez lo hizo Kai Havertz tras un pase al medio de Florián Wirtz, después de que Jamal Musiala robara, con falta, una pelota a Odilon Kossounou en la puerta del área grande.

En el complemento Costa de Marfil arranco con varias llegadas que desperdicio y le terminarían costando caro.

La igualdad llegó con dos jugadores que habían entrado desde el banco de suplentes, ya que a los 24 minutos del complemento Undav empujó la pelota tras un centro de Nadiem Amiri.

La igualdad llegaba con dos jugadores que entraron desde el banco: Deniz Undav, a los 24 minutos, empujando un centro por parte de Nadiem Amiri.

Finalmente, los teutones consiguieron el gol del triunfo a los 49 minutos de la segunda mitad, cuando todo parecía cerrado, después de que Undav volvería aparecer con un potente remate dentro del área.

Con este resultado, Alemania se ubicó primero en el Grupo E con seis puntos y se aseguró la clasificación a los 16avos de final.

El próximo partido de la selección alemana será el jueves 25, cuando se enfrente con Ecuador, mientras que Costa de Marfil hará lo propio ante Curazao el mismo día.

Síntesis del partido

Mundial 2026

Grupo E - Fecha 2

Alemania 2 - 1 Costa de Marfil

Estadio: BMO Field (Toronto)

Árbitro: Juan Gabriel Benítez (Paraguay)

VAR: Antonio García (Uruguay)

Alemania: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown; Felix Nmecha, Aleksandar Pavlovic; Leroy Sane, Jamal Musiala, Florian, Wirtz; Kai Havertz DT: Julian Nagelsmann.

Costa de Marfil: Yahia Fofana; Odilon Kossounou, Wilfried Singo, Emmanuel Agbadou, Ghislain Konan; Franck Kessié, Ibrahim Sangaré, Christ Inao Oulaï, Yan Diomande, Amad Diallo; Ange Bonny. DT: Emerse Fae.

Goles en el primer tiempo: 30m Franck Kessié (CM)

Goles en el segundo tiempo: 24m y 49m Deniz Undav (A)

Cambios en el segundo tiempo: 1m. Antonio Rüdiger por Nico Schlotterbeck (A), 15m. Nadiem Amiri por Aleksandar Pavlovic, Jamie Leweling por Leroy Sané y Deniz Undav por Jamal Musiala (A); 20m. Seko Fofana por Ibrahim Sangare, Evann Guessand por Ange-Yoan Bonny y Simon Adingra por Amad Diallo (CM); 37m. Guéla Doué por Wilfried Singo (CM); 40m. Nicolas Pépé por Yan Diomande (CM); Leon Goretzka por Kai Havertz (A).

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