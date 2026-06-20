Tras el escándalo por el padre de Messi, el plantel de la Selección quedó furioso con un periodista

La situación se desencadenó tras la circulación de una fake news que aseguraba el fallecimiento de Jorge Messi. La información, que se difundió en un programa de streaming y posteriormente se viralizó en distintos espacios digitales, generó preocupación y obligó a realizar aclaraciones públicas.

El contexto ya venía marcado por una situación delicada. Días antes, el periodista Eduardo Feinmann había revelado públicamente que el padre del capitán argentino atravesaba un problema de salud. Esa exposición provocó incomodidad dentro del entorno familiar de Lionel Messi, que buscó preservar la privacidad de una cuestión personal.

Ante la creciente circulación de versiones erróneas y especulaciones, fue el propio Lionel Messi quien emitió un comunicado para desmentir las informaciones falsas. En ese mensaje aclaró que su padre se encontraba bajo seguimiento médico y que su evolución era favorable, llevando tranquilidad frente a una situación que había generado enorme repercusión.

El mensaje que llegó desde adentro del plantel

En medio de ese escenario, uno de los testimonios que aportó información sobre el estado anímico del seleccionado fue el del periodista Pablo Carrozza. A través de sus redes sociales, reveló haber mantenido una conversación con un futbolista de peso dentro del plantel argentino y compartió detalles sobre el clima interno que atraviesa la delegación.

Según relató, la repercusión de la fake news impactó emocionalmente en el grupo, aunque la reacción posterior fue de fortalecimiento colectivo y alineamiento detrás de un objetivo común.

El mensaje difundido por Carrozza fue contundente:

"Hablé con un jugador muy importante de la selección. El grupo está bien. Muy unido y más fuerte que nunca. La fake news los golpeó, pero dieron vuelta la página y están todos detrás del mismo objetivo. Apoyo total para el 10. PD: Están muy enojados con el periodista Feinmann".

La publicación aportó una mirada desde el interior del equipo y reflejó dos aspectos centrales del momento que vive la Albiceleste: por un lado, el respaldo absoluto hacia Lionel Messi y, por otro, el malestar existente respecto de la difusión pública de cuestiones vinculadas a la salud de su padre.

Hablé con un jugador muy importante de la selección. El grupo está bien. Muy unido y más fuerte que nunca. La fake news los golpeó, pero dieron vuelta la página y están todos detrás del mismo objetivo. Apoyo total para el 10. PD: Están muy enojados con el periodista Feinmann. — Pablo Carrozza (@pablocarrozza) June 19, 2026

Un plantel que se fortalece en la adversidad

Más allá de la conmoción inicial, la información difundida por Carrozza describe a un grupo que logró recomponerse rápidamente. La fake news representó un golpe emocional en un contexto de máxima exigencia competitiva, pero, según trascendió, el plantel optó por concentrar sus energías en el desafío deportivo que tiene por delante.

La referencia al apoyo total para el "10" pone de manifiesto el liderazgo que ejerce Lionel Messi dentro del seleccionado. En momentos de presión y exposición mediática, el respaldo de sus compañeros aparece como un factor central para sostener la estabilidad interna del grupo.

Entre los elementos que caracterizan el presente de la selección se destacan:

Unidad interna del plantel.

Respaldo absoluto a Lionel Messi.

Superación del impacto inicial generado por la fake news.

Concentración en los objetivos deportivos del Mundial 2026.

Malestar por las repercusiones mediáticas relacionadas con la salud de Jorge Messi.

Eduardo Feinmann @edufeiok , sobre la salud del padre de Lionel Messi: "Tiene un problema bastante grave, no está bien".



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El foco vuelve al Mundial 2026

Mientras las repercusiones del episodio continúan resonando fuera de la concentración, Argentina intenta volver a centrar toda su atención en el terreno de juego. El próximo compromiso será especialmente importante para las aspiraciones del equipo.

El lunes, la selección argentina enfrentará a Austria por la tercera fecha de la fase de grupos. El encuentro aparece como un nuevo desafío en el camino de un conjunto que mantiene intacto su objetivo de defender la corona mundial obtenida anteriormente.

En ese escenario, nuevamente todas las miradas apuntan hacia Lionel Messi. El capitán llega a este compromiso atravesando un gran presente futbolístico y consolidado como la principal referencia del equipo.

Su actuación reciente refuerza ese protagonismo. Tras convertir un triplete ante Argelia, el rosarino se presenta como uno de los jugadores más determinantes del torneo y como el líder indiscutido de una estructura colectiva que busca mantenerse competitiva en la máxima cita del fútbol mundial.

Entre la presión externa y la ambición deportiva

La combinación entre acontecimientos extradeportivos y la exigencia propia de una Copa del Mundo ha colocado a la selección argentina en un momento de alta sensibilidad. Sin embargo, los mensajes que emergen desde el entorno del plantel apuntan en una dirección clara: preservar la unidad interna y sostener el foco competitivo.

La situación relacionada con Jorge Messi generó preocupación y obligó a aclaraciones públicas, pero también evidenció el respaldo que Lionel Messi recibe dentro del grupo. Según la información difundida en las últimas horas, la Albiceleste logró dejar atrás el impacto inicial para reenfocarse en el desafío deportivo.

Con Austria en el horizonte inmediato y la ilusión de defender el título mundial como principal objetivo, Argentina busca transformar un episodio complejo en una muestra de cohesión. En plena competencia, el plantel parece haber elegido una respuesta concreta: cerrar filas alrededor de su capitán y continuar avanzando unido en busca de una nueva conquista.