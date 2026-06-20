Fernando Gago sufrió un infarto y evoluciona favorablemente tras una intervención cardíaca en Chile

El entrenador argentino Fernando Gago evoluciona favorablemente tras haber sufrido un infarto agudo de miocardio, cuadro que motivó su internación de urgencia y una posterior intervención cardíaca en un sanatorio de Santiago de Chile.

La información fue confirmada este sábado por la Clínica Alemana, que difundió el primer parte médico oficial sobre el estado de salud del exfutbolista.

El parte médico oficial

Según detalló el centro de salud, Gago ingresó durante la madrugada del jueves 19 de junio luego de presentar un infarto agudo al miocardio.

Tras su ingreso, los especialistas detectaron una obstrucción en un tramo intermedio de una arteria coronaria, fundamental para la correcta irrigación del corazón.

"Al momento de su ingreso se le realizó una intervención para tratar una cardiopatía coronaria ocasionada por la obstrucción de un tramo intermedio arterial, la cual es clave para una adecuada irrigación del corazón", indicó el comunicado.

Los médicos le practicaron una angioplastia con implante intracoronario de stent, procedimiento que permitió restablecer el flujo sanguíneo normal.

Además, la clínica informó que el paciente se encuentra de buen ánimo y que en las próximas horas comenzará un proceso de rehabilitación cardíaca orientado a retomar progresivamente la actividad física.

Cómo comenzó la descompensación

De acuerdo con información difundida por medios chilenos, los primeros síntomas aparecieron mientras Gago se encontraba concentrado junto al plantel de la Universidad de Chile, antes de disputar un compromiso oficial.

Aunque comenzó a sentir molestias físicas, el entrenador decidió mantenerse enfocado en el partido y descartó inicialmente la posibilidad de realizarse estudios médicos.

Según trascendió, integrantes de su entorno le recomendaron acudir a una clínica para una evaluación preventiva, pero optó por dirigir el encuentro debido a la importancia del resultado para el equipo.

La presión deportiva era alta, ya que una derrota podía relegar a la Universidad de Chile hasta el noveno puesto de la tabla de posiciones.

Durante el partido, Gago continuó sintiendo molestias, aunque logró completar sus funciones al frente del equipo.

La decisión de acudir a una clínica

Los síntomas se intensificaron una vez finalizado el encuentro. Antes de brindar la conferencia de prensa posterior al partido, ya mostraba señales de incomodidad física.

Durante su contacto con los medios se observaron gestos y pausas poco habituales, especialmente al momento de retirarse de la sala.

Ante esa situación, el cuerpo médico de la Universidad de Chile, encabezado por Diego Molina, le recomendó someterse de inmediato a estudios de urgencia.

Gago aceptó la indicación y fue trasladado a la Clínica Alemana, donde los especialistas detectaron el cuadro cardíaco y realizaron la intervención que permitió estabilizarlo.

Actualmente permanece bajo observación médica y afronta una evolución favorable mientras inicia la etapa de recuperación y rehabilitación.