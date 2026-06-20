Colapinto volverá a conducir el Lotus E20 en el Festival de Goodwood

Franco Colapinto volverá a subirse al Lotus E20, el monoplaza de Fórmula 1 con el que protagonizó una histórica exhibición en las calles de Buenos Aires a fines de abril. El piloto argentino participará en julio del prestigioso Festival de la Velocidad de Goodwood, en Inglaterra, donde volverá a conducir el emblemático vehículo.

La exhibición está programada para el 12 de julio y marcará un nuevo capítulo en la carrera internacional del joven piloto de Alpine.

Para Colapinto se tratará de un reencuentro especial con el mismo auto que manejó durante el Road Show realizado en la Ciudad de Buenos Aires, un evento que reunió a más de 600.000 personas en la zona de Palermo y que significó el regreso de un monoplaza de Fórmula 1 a las calles porteñas después de más de diez años.

La participación en Goodwood también le permitirá seguir ganando visibilidad en uno de los escenarios más reconocidos del automovilismo mundial.

Qué es el Festival de la Velocidad de Goodwood

El Festival de la Velocidad de Goodwood se celebra anualmente en Goodwood House, ubicada en el sur de Inglaterra, y es considerado uno de los eventos más importantes del deporte motor.

La cita reúne a fabricantes, escuderías, pilotos y vehículos históricos de distintas categorías, desde Fórmula 1 hasta automóviles clásicos y prototipos de competición.

Uno de los momentos más esperados es la tradicional subida de montaña, un recorrido emblemático que los participantes completan ante miles de espectadores que se congregan cada año para disfrutar del espectáculo.

Cuándo vuelve a correr Colapinto en la Fórmula 1

Antes de su participación en Goodwood, Colapinto afrontará una nueva fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1 en el Gran Premio de Austria.

El cronograma del fin de semana será el siguiente:

Viernes 26 de junio

Práctica Libre 1: 08:30

Práctica Libre 2: 12:00

Sábado 27 de junio

Práctica Libre 3: 07:30

Clasificación: 11:00

Domingo 28 de junio

Carrera: 10:00

El argentino continúa consolidando su presencia en el máximo nivel del automovilismo internacional y sumará una nueva experiencia de alto perfil al participar en uno de los festivales más prestigiosos del mundo.