Colapinto recibió una sanción de diez puestos en el GP de EE.UU. por un cambio técnico

El piloto argentino Franco Colapinto recibió una sanción de diez puestos en la grilla de salida del Gran Premio de Estados Unidos luego de que su equipo, Alpine, realizara un cambio técnico en el monoplaza que superó el límite establecido por el reglamento de la temporada. La penalización condicionará su posición de largada en la carrera del domingo, en el Circuito de las Américas, ubicado en Austin, Texas.

La escudería de Enstone confirmó una modificación en el coche del argentino que implicó utilizar la cuarta unidad de un componente electrónico, cuando la normativa de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) permite un máximo de tres durante la temporada. El reemplazo fue necesario dentro de un contexto de complicaciones técnicas que afectaron al equipo en las últimas competencias.

La consecuencia reglamentaria es concreta: Colapinto deberá afrontar la carrera con una pérdida de diez posiciones respecto de la ubicación que le corresponda inicialmente en la grilla. La medida representa una dificultad adicional para el piloto argentino, que tendrá que gestionar el fin de semana considerando tanto el rendimiento del monoplaza como las limitaciones impuestas por la sanción.

El cambio de componente responde a una necesidad técnica del equipo, pero al mismo tiempo activa una penalización prevista por el reglamento. De esta manera, Alpine llega a la cita estadounidense con la obligación de equilibrar la confiabilidad del vehículo y las consecuencias deportivas derivadas de haber superado el número máximo de unidades permitidas.

Tres pilotos penalizados

Colapinto no será el único piloto afectado por sanciones de la FIA en el Gran Premio de Estados Unidos. Otros dos competidores también recibieron penalizaciones por superar los límites reglamentarios relacionados con los cambios en sus respectivos coches.

Se trata de Arvid Lindblad, de Racing Bulls, y Gabriel Bortoleto, de Audi, quienes deberán afrontar pérdidas de posiciones en la grilla de salida por las modificaciones realizadas en sus monoplazas.

Las sanciones informadas quedaron distribuidas de la siguiente manera:

Franco Colapinto (Alpine): diez puestos de penalización por utilizar una cuarta unidad del componente electrónico, por encima del máximo de tres permitido.

Arvid Lindblad (Racing Bulls): cinco puestos de penalización por cambios en su monoplaza.

Gabriel Bortoleto (Audi): veinte puestos de penalización por modificaciones en su coche.

La presencia de tres pilotos sancionados introduce un elemento adicional en la conformación de la grilla para la carrera del domingo. En el caso de Colapinto, la pérdida efectiva de posiciones podría reducirse en función del resultado que consiga en la clasificación y de las ubicaciones que obtengan los otros dos competidores penalizados.

Según la información difundida, el argentino podría verse beneficiado si logra clasificarse por delante de Lindblad y Bortoleto. En ese escenario, las sanciones que afectan a los tres pilotos podrían modificar sus posiciones relativas de largada.

La clasificación, conocida habitualmente como qualy, está prevista para este sábado, en el segundo turno de la actividad indicada para la jornada. Ese resultado será determinante para establecer la posición inicial de Colapinto antes de aplicar las penalizaciones correspondientes.

Los problemas mecánicos de Alpine

La sanción llega después de una serie de dificultades técnicas que afectaron al monoplaza de Colapinto durante las últimas competencias. Entre los inconvenientes registrados se mencionaron fallos en el motor de combustión interna y en los sistemas de baterías, problemas que también estuvieron presentes en compromisos anteriores, como el Gran Premio de Singapur.

Ante esa seguidilla de complicaciones, el equipo se vio obligado a renovar componentes considerados clave para asegurar la confiabilidad del vehículo. La sustitución de la unidad electrónica se produjo en ese contexto, aunque el cambio implicó exceder el límite reglamentario y generó la correspondiente sanción deportiva.

La situación plantea una dificultad para Alpine: mantener el funcionamiento confiable del monoplaza sin dejar de considerar las consecuencias que tienen las modificaciones técnicas sobre la posición de salida. La utilización de una cuarta unidad, cuando el máximo permitido es de tres, muestra cómo las necesidades mecánicas pueden repercutir directamente en el desarrollo de un fin de semana de competición.

Para Colapinto, la penalización supone comenzar la carrera desde una posición más retrasada que la que obtendría únicamente a partir de su resultado clasificatorio. Por eso, la preparación del coche y la estrategia para el domingo adquieren especial relevancia en una fecha en la que el equipo ya llega condicionado por los inconvenientes de las últimas carreras.

Austin, un circuito exigente

El Gran Premio de Estados Unidos se disputa en el Circuito de las Américas, un trazado de 5.513 metros que presenta zonas claras de sobrepaso. Estas características aparecen como un factor importante para Colapinto, que deberá afrontar la carrera con la posibilidad de avanzar desde una ubicación retrasada en la grilla.

La configuración del circuito permite plantear una estrategia orientada a recuperar posiciones durante la competencia. En ese marco, el piloto argentino podría apostar por un ritmo de carrera sólido y una estrategia agresiva para intentar acercarse a la zona de puntos.

La penalización, sin embargo, obliga a contemplar el desafío desde el inicio. La posición de largada será una de las variables que condicionarán el desarrollo de la carrera, mientras que el comportamiento del monoplaza y la gestión de los neumáticos formarán parte de los aspectos centrales del trabajo de Alpine.

El objetivo será encontrar un equilibrio entre el rendimiento y la confiabilidad del vehículo, teniendo en cuenta los antecedentes de fallos mecánicos que llevaron a la renovación de componentes. La necesidad de recuperar posiciones desde el fondo del clasificador agrega una exigencia estratégica a la preparación del equipo.

La posibilidad de avanzar dependerá del desarrollo de la competencia y de la capacidad de Colapinto para aprovechar las oportunidades de sobrepaso que ofrece el trazado de Austin.

Cómo continúa la actividad del GP de EE.UU.

La actividad oficial en el Circuito de las Américas comenzó este viernes con las sesiones de prácticas libres. Durante esas jornadas, Alpine concentrará sus trabajos en la puesta a punto del monoplaza y en la gestión de los neumáticos, con vistas a la clasificación y a la carrera del domingo.

Las prácticas constituyen una instancia para trabajar sobre el comportamiento del coche y preparar las condiciones de funcionamiento para las siguientes etapas del fin de semana. En el caso del equipo de Colapinto, esa tarea se desarrolla con el antecedente de los problemas mecánicos recientes y la necesidad de afrontar una carrera condicionada por la sanción reglamentaria.

El cronograma inmediato contempla la continuidad de los trabajos técnicos, la clasificación prevista para este sábado en el segundo turno y la carrera del domingo. El resultado de la qualy permitirá conocer la posición que alcance el argentino antes de considerar los efectos de las penalizaciones que afectan a los pilotos involucrados.