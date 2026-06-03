Alivio para Scaloni: una figura de la Selección recibió el alta médica

La Selección Argentina recibió una señal de alivio en medio de la exigente preparación rumbo a los amistosos previos al Mundial 2026: el defensor Cristian "Cuti" Romero recibió el alta médica y quedó a disposición del entrenador Lionel Scaloni.

El zaguero había encendido las alarmas tras sufrir una lesión en el ligamento lateral de la rodilla derecha, una dolencia ocurrida hace casi 50 días. Sin embargo, su evolución permitió su reincorporación progresiva a la dinámica del plantel.

En el campamento argentino en Kansas, Romero ya se entrenó con normalidad junto al resto de sus compañeros, aunque todavía no participó de los ensayos futbolísticos de mayor exigencia. La decisión del cuerpo técnico es clara: llevarlo de menor a mayor, evitando cualquier tipo de sobrecarga en esta etapa sensible de la preparación.

Plan progresivo: Honduras e Islandia en el horizonte

El cuerpo técnico encabezado por Scaloni ya diseñó un esquema de administración de cargas para el defensor central. En ese sentido, la idea es no arriesgarlo innecesariamente en el primer amistoso.

Cristian Romero Difícilmente sea arriesgado ante Honduras Podría sumar algunos minutos frente a Islandia , el martes 9 de junio , si el entrenador considera que está en condiciones



El objetivo central de este manejo progresivo es evitar retrocesos físicos y asegurar que el defensor llegue en plenitud a la competencia oficial.

En ese contexto, la prioridad absoluta de la Selección es que Romero esté en óptimas condiciones para el debut mundialista ante Argelia, previsto para el martes 16 de junio a las 22, en el Kansas City Stadium.

Julián Álvarez y una buena noticia adicional

No todo son preocupaciones en el campamento argentino. El cuerpo técnico también recibió una señal positiva con la recuperación de Julián Álvarez, quien dejó atrás un esguince de tobillo sufrido en el cierre de la temporada con el Atlético de Madrid.

El delantero ya estaría apto para jugar los encuentros preparatorios, lo que amplía las opciones ofensivas del entrenador en una etapa clave de evaluación previa al Mundial.

Parte médico: un plantel bajo monitoreo constante

Más allá de las recuperaciones, el cuerpo técnico mantiene una vigilancia constante sobre varios futbolistas que arrastran distintas molestias físicas. El seguimiento es diario y forma parte de la planificación integral de cargas.

Situación de los jugadores monitoreados:

Lionel Messi Sobrecarga en el posterior de la pierna izquierda Sin riesgo para el debut mundialista

Leandro Paredes Baja de cargas por sobrecarga muscular

Gonzalo Montiel Caso más delicado Desgarro grado 2 en el cuádriceps

Emiliano Martínez Pequeña fractura en un dedo

Nicolás Paz Molestia en la rodilla izquierda

Nicolás González En recuperación de un desgarro

Nahuel Molina Etapa final de una lesión muscular



Este panorama obliga al cuerpo técnico a sostener un seguimiento minucioso, con especial atención en la evolución diaria de cada futbolista.

Kansas, una práctica clave y el objetivo final

En este contexto de alta exigencia física y planificación milimétrica, la práctica de este martes por la noche en Kansas aparece como un punto de inflexión en la preparación.

Será una sesión determinante para Lionel Scaloni, quien busca:

Recuperar futbolistas en duda

Definir cargas de trabajo individuales

Evaluar la respuesta física del plantel

Ajustar la puesta a punto final

El objetivo es inequívoco: llegar con la mayor cantidad de jugadores en condiciones óptimas al debut mundialista ante Argelia.