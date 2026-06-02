El Catamarca Pádel Tour entra en su fase decisiva y define a los primeros semifinalistas

El Catamarca Pádel Tour vuelve a convertirse en el centro de la actividad deportiva local con el inicio de la segunda fase de su tercera edición, una instancia que marca el comienzo de los cruces eliminatorios luego del cierre de las zonas clasificatorias.

La competencia, organizada por Agustín Morcos, se ha consolidado como una propuesta distintiva dentro del pádel provincial gracias a un formato innovador que se disputa durante la semana y que ha logrado captar una importante participación de jugadores y jugadoras de distintos puntos de la provincia.

Luego de dos participaciones de gran convocatoria durante 2025, la edición 2026 continúa mostrando un importante crecimiento. En esta oportunidad, el certamen reúne a 72 duplas, distribuidas en diferentes categorías que conforman la estructura del torneo.

Los segmentos que integran la competencia son:

5ta Categoría Caballeros .

. 6ta Categoría Caballeros .

. 7ma Categoría Caballeros .

. 8va Categoría Damas.

Con la culminación de la fase de grupos en Quinta Caballeros y Octava Damas, la atención se concentra ahora en los cuartos de final, instancia que comenzará este miércoles en las instalaciones de Pádel One.

La Octava Damas abre la jornada

La actividad comenzará a las 20.30 en las canchas ubicadas sobre Avenida Presidente Castillo 1179, donde las protagonistas de la categoría Octava Damas buscarán avanzar hacia las semifinales. La programación contempla cuatro enfrentamientos que reunirán a las mejores clasificadas de cada zona.

Los cruces serán los siguientes:

Gimena Falcón y Ana Laura Cipolletti , primeras de la Zona A, enfrentarán a Eugenia Gleria y Silvana Del Viso , cuartas de la Zona B.

, primeras de la Zona A, enfrentarán a , cuartas de la Zona B. Roxana Fernández y Sofía Sosa Medina , segundas de la Zona A, jugarán ante Justina Díaz y Federica Ravetti , terceras de la Zona B.

, segundas de la Zona A, jugarán ante , terceras de la Zona B. María Fernanda Herrera y Dalma Cocha , terceras de la Zona A, se medirán con Belén Álamo y Sofía Guerrero , segundas de la Zona B.

, terceras de la Zona A, se medirán con , segundas de la Zona B. Magalí Carrizo y Diana Seco Zar, cuartas de la Zona A, enfrentarán a Ana Milán y Gladys Aguirre.

Cada uno de estos encuentros definirá a las parejas que accederán a la siguiente instancia del campeonato, en una categoría que ha mostrado una importante competitividad a lo largo de la fase regular.

Quinta Caballeros busca a sus semifinalistas

La acción continuará desde las 21.30, también en las cuatro canchas de Pádel One, con los encuentros correspondientes a los cuartos de final de Quinta Categoría Caballeros. En esta instancia participarán varias de las duplas más experimentadas del certamen, que buscarán dar un paso más hacia la definición del torneo.

Los enfrentamientos programados son:

Mario Iván Carreño y Matías Espoz , primeros de la Zona A, jugarán frente a Pablo Asevey y Roberto Salazar , cuartos de la Zona B.

, primeros de la Zona A, jugarán frente a , cuartos de la Zona B. Gastón Almendra y Carlín Miranda , segundos de la Zona A, enfrentarán a Patricio Aguirre y Agustín Schonals , terceros de la Zona B.

, segundos de la Zona A, enfrentarán a , terceros de la Zona B. Rodrigo Carrizo y Gustavo Rolón , terceros de la Zona A, buscarán avanzar ante Alexis Gordillo y Marcos Velázquez .

, terceros de la Zona A, buscarán avanzar ante . Rodrigo Nieva y Jere Díaz Elena, ganadores de la Zona B, protagonizarán uno de los cruces destacados frente a la dupla de Fiambalá integrada por Martín Olmos y Mateo Bayón.

Los partidos aparecen como una de las instancias más atractivas de la competencia, ya que comenzarán a definir el cuadro de semifinalistas y elevarán el nivel de exigencia deportiva en cada encuentro.

Una jornada para seguir en vivo

La expectativa que genera el inicio de la etapa eliminatoria estará acompañada por una cobertura especial que permitirá seguir el desarrollo de los encuentros. Los partidos podrán verse en vivo y también contará con entrevistas y contenidos posteriores a través de la cuenta de Instagram:

@saqueyvoleacatamarca

La cobertura buscará acercar cada detalle de una jornada que promete estar marcada por la incertidumbre deportiva, la emoción y la búsqueda de un lugar entre los cuatro mejores de cada categoría.

Lo que viene en la competencia

La programación del Catamarca Pádel Tour continuará durante las próximas semanas con el desarrollo de los restantes segmentos que integran la tercera edición. Las categorías:

6ta Caballeros .

. 7ma Caballeros.

Disputarán sus respectivos cuartos de final el próximo miércoles 10 de junio, desde las 20.30, en las instalaciones de Indian Pádel.

De esta manera, el torneo continuará avanzando hacia sus etapas decisivas, manteniendo la dinámica competitiva que caracteriza a esta liga.

Con una convocatoria que alcanza a 72 duplas, un formato consolidado y una creciente participación de jugadores de toda la provincia, el Catamarca Pádel Tour inicia una nueva etapa en su tercera edición. Los cuartos de final de Quinta Caballeros y Octava Damas marcarán el comienzo de una fase en la que cada partido tendrá carácter decisivo y en la que empezarán a definirse los principales candidatos a quedarse con uno de los torneos más atractivos y convocantes del pádel catamarqueño.