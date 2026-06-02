Un jugador de Boca habló sobre su posible salida y sorprendió a todos: "No sé si me quieren de verdad"

El futuro de Carlos Palacios en Boca Juniors vuelve a generar dudas luego de que el propio futbolista dejara abierta la puerta para un eventual regreso a Colo-Colo en este mercado de pases. Palacios, quien no disputó minutos oficiales durante todo 2026, se mostró prudente pero honesto en su llegada a Chile, país en el que fue consultado directamente sobre su posible retorno al "Cacique", institución en la que militó entre 2023 y 2024 antes de incorporarse al club argentino.

El mediocampista expresó: "Depende del club. No sé si me quieren de verdad, no tengo idea. Tengo contrato en Boca, pero no sé qué va a pasar conmigo. Siempre las puertas van a estar abiertas para todos", dejando claro que su decisión final no dependerá únicamente de su voluntad, sino también de la disposición de ambas instituciones.

Palacios también reafirmó su deseo de regresar a Colo-Colo en algún momento: "Siempre dije cuando me fui que en algún momento iba a volver. Si se tiene que dar ahora, se dará; y si no, más adelante. Que voy a volver en algún momento, voy a volver". Estas declaraciones configuran un guiño directo al club chileno y alimentan las especulaciones en torno a su continuidad.

La postura de Boca Juniors: firmeza financiera

Más allá del interés del jugador, la directiva de Boca Juniors mantiene una postura clara sobre su futuro. El club no contempla una salida a préstamo y solo escucharía ofertas por una venta definitiva, con la intención de recuperar aproximadamente cinco millones de dólares, cifra que invirtió por su pase.

Esta posición revela la prioridad del club por proteger la inversión realizada, a pesar de la irregularidad de Palacios en el plantel. La negociación, por tanto, se perfila como un equilibrio delicado entre las aspiraciones del jugador y la estrategia financiera del Xeneize, lo que podría complicar un retorno inmediato al fútbol chileno.

Un ciclo irregular en Boca

El paso de Palacios por Boca ha estado marcado por un ciclo irregular, en el que convergen factores físicos, deportivos y extrafutbolísticos. Desde su llegada al club, el volante ofensivo disputó 36 partidos, convirtió 3 goles y repartió 4 asistencias, estadísticas que quedaron por debajo de las expectativas generadas en el momento de su incorporación.

Su presente se ha visto condicionado por lesiones importantes. Al inicio de la pretemporada sufrió sinovitis en la rodilla derecha, luego fue sometido a una operación a fines de febrero, que requirió aproximadamente dos meses de recuperación. Estas complicaciones médicas limitaron su continuidad y lo alejaron de la consideración principal dentro del plantel.

Su último partido oficial se remonta al 7 de diciembre de 2025, cuando enfrentó a Racing Club por la semifinal del Torneo Apertura. Desde entonces, Palacios no volvió a jugar y quedó relegado en un equipo que aún espera definiciones importantes para el segundo semestre de la temporada.

Un futuro en suspenso

El panorama de Carlos Palacios combina incertidumbre, nostalgia y expectativas. Por un lado, el jugador mantiene una conexión afectiva con Colo-Colo, club al que desea regresar en algún momento; por otro, Boca exige condiciones claras para liberar a un futbolista que no ha logrado consolidarse pese a la inversión realizada.

En este contexto, el mercado de pases se convierte en un escenario de tensiones y oportunidades: mientras el "Cacique" podría recuperar a un jugador familiarizado con su esquema y cultura, Boca busca recuperar su inversión y no comprometer su estrategia deportiva. La resolución de esta situación definirá no solo el futuro inmediato de Palacios, sino también la planificación de ambos clubes para el segundo semestre de 2026.